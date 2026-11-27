JawaPos.com — Marc Marquez resmi mengumumkan keputusan pensiun dari MotoGP setelah menjuarai musim 2026 bersama Ducati Lenovo Team.

Pembalap asal Spanyol berusia 33 tahun tersebut akan mengakhiri karier profesionalnya pada Grand Prix Valencia 2026, sekaligus meninggalkan tujuh catatan bersejarah yang mempertegas statusnya sebagai salah satu legenda terbesar balap motor dunia.

Keputusan mengejutkan tersebut diumumkan melalui media sosial Marc Marquez, Ducati, dan MotoGP menjelang seri penutup musim.

Pengumuman ini sekaligus mengakhiri spekulasi mengenai kelanjutan karier pembalap yang baru saja menyamai rekor delapan gelar juara dunia kelas premier milik Giacomo Agostini.

"Resmi sudah. Marc Marquez telah memutuskan untuk pensiun dari MotoGP, dan Grand Prix Valencia 2026 akan menjadi balapan terakhirnya sebagai pembalap profesional serta bersama Ducati," tulis sebuah rilis singkat di media sosial Marquez, Ducati, dan MotoGP.

Marquez dijadwalkan memberikan penjelasan lebih lanjut dalam konferensi pers di Sirkuit Ricardo Tormo mulai pukul 12.15 waktu setempat atau 18.15 WIB.

Pernyataan tersebut dinantikan karena keputusan pensiun muncul ketika performanya kembali mencapai puncak setelah melewati berbagai persoalan cedera.

Bagaimana Marc Marquez Mengakhiri Karier dengan Delapan Gelar MotoGP?

Marc Marquez menutup perjalanan MotoGP dengan delapan gelar juara dunia kelas premier, menyamai rekor legendaris Giacomo Agostini. Koleksi tersebut diperoleh pada musim 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2025, dan 2026.

Enam gelar pertama diraih bersama Honda, sedangkan dua gelar terakhir diperoleh setelah bergabung dengan Ducati.

Pencapaian ini menjadikannya pembalap kedua yang mampu meraih sedikitnya dua gelar kelas premier bersama masing-masing dari dua pabrikan berbeda.

Sebelumnya, Valentino Rossi mencatatkan prestasi serupa dengan tiga gelar bersama Honda dan empat gelar bersama Yamaha.

Keberhasilan Marquez memperlihatkan kemampuannya beradaptasi dengan karakter motor berbeda sekaligus mempertahankan daya saing pada level tertinggi.

Gelar kedelapan Marquez dipastikan setelah dirinya finis kedelapan pada Grand Prix Portugal 2026. Hasil tersebut cukup untuk mengunci kejuaraan dunia meskipun perjalanan musimnya tidak selalu berjalan mulus.

Bagaimana Marquez Membalikkan Ketertinggalan 102 Poin? Kebangkitan Marc Marquez pada MotoGP 2026 menghasilkan rekor pengejaran poin terbesar sepanjang sejarah kejuaraan.

Pembalap Ducati tersebut berhasil membalikkan ketertinggalan 102 poin dari Marco Bezzecchi setelah Grand Prix Italia di Mugello.

Rekor sebelumnya menjadi milik Francesco Bagnaia ketika mengejar defisit 91 poin pada musim 2022. Marquez melampaui pencapaian tersebut melalui peningkatan performa yang berlangsung sejak Grand Prix Hungaria.

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Sejak seri Hungaria, Marquez berhasil mengumpulkan 368 poin dalam persaingan perebutan gelar dunia.

Jumlah tersebut unggul 128 poin dibandingkan pembalap dengan perolehan tertinggi berikutnya pada periode yang sama.

Konsistensi tersebut menjadi kunci keberhasilannya mengambil alih persaingan hingga memastikan gelar di Portugal.

Kebangkitan ini terasa semakin istimewa karena Marquez sebelumnya harus menghadapi cedera yang mengganggu perjalanan musimnya.

Mengapa Gelar MotoGP 2026 Begitu Istimewa? Marc Marquez menjadi pembalap pertama sejak Kenny Roberts pada 1979 yang mampu menjuarai kelas premier meskipun melewatkan dua balapan Grand Prix.

Prestasi tersebut memperlihatkan konsistensi perolehan poinnya ketika kembali berkompetisi setelah menjalani pemulihan cedera.

Cedera Marquez bermula dari kecelakaan pada sprint race Grand Prix Prancis di Le Mans.

Ia kemudian menjalani operasi kaki dan bahu sehingga harus melewatkan balapan utama Prancis serta seluruh rangkaian Grand Prix Catalunya.

Marquez juga menjadi pembalap pertama sejak Francesco Bagnaia pada 2023 yang meraih gelar meskipun absen setidaknya dalam satu Grand Prix.

Catatan ini menunjukkan betapa pentingnya kemenangan dan konsistensi setelah kembali berada di lintasan.

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Rekor berikutnya muncul melalui keberhasilannya menciptakan tiga periode gelar juara dunia beruntun yang berbeda.

Periode tersebut berlangsung pada 2013–2014, 2016–2019, serta 2025–2026, sebuah pencapaian yang belum pernah diraih pembalap lain.

Sebagai perbandingan, Valentino Rossi mempunyai dua periode gelar beruntun, yakni 2001–2005 dan 2008–2009. Marquez berhasil menambahkan periode ketiga setelah melewati masa sulit akibat cedera berkepanjangan.

Rekor Usia dan Rentang Gelar Apa yang Ditinggalkan Marquez? Marc Marquez menjadi juara dunia kelas premier tertua sejak Phil Read pada 1974 ketika memastikan gelar MotoGP 2026. Saat mengunci kejuaraan, pembalap asal Spanyol tersebut berusia 33 tahun 278 hari.

Dalam daftar sepanjang sejarah, Marquez menempati urutan ketiga pembalap tertua yang berhasil menjuarai kelas premier.

Leslie Graham masih memegang rekor pada usia 37 tahun 340 hari, disusul Phil Read dengan usia 35 tahun 208 hari.

Pencapaian tersebut sekaligus melampaui catatan pribadi Marquez ketika menjuarai MotoGP 2025 pada usia 32 tahun 223 hari.

Usianya tidak menghalangi kemampuan bersaing menghadapi pembalap generasi lebih muda sepanjang musim 2026.

Marquez juga menciptakan rekor rentang waktu terpanjang antara gelar pertama dan terakhir dalam sejarah kelas premier.

Gelar pertamanya dipastikan pada Grand Prix Valencia 2013, sedangkan gelar kedelapan dikunci pada Grand Prix Portugal 2026.

Jarak antara kedua pencapaian tersebut mencapai 13 tahun 12 hari, melampaui rekor Giacomo Agostini selama delapan tahun 347 hari.

Catatan Agostini sebelumnya dihitung dari keberhasilan pertamanya di Monza pada 1966 hingga gelar terakhir di Brno pada 1975.

Bagaimana Performa Marquez Menjelang Pensiun? Marc Marquez memperlihatkan ketajamannya dengan memenangi tujuh dari 13 balapan Grand Prix setelah finis ketujuh di Mugello.

Dari delapan podium balapan utama sepanjang musim 2026, tujuh di antaranya berhasil dikonversi menjadi kemenangan.

Sebelum mencatatkan kemenangan Grand Prix pertamanya pada musim tersebut di Hungaria, Marquez lebih dahulu memenangi sprint race Brasil dan Jerez.

Performa itu menjadi fondasi kebangkitan yang akhirnya membawanya kembali meraih gelar juara dunia.

Kini, Grand Prix Valencia 2026 akan menjadi penampilan terakhir Marquez sebagai pembalap profesional bersama Ducati.

Keputusan pensiun tersebut menutup kesempatan mengejar gelar kelas premier kesembilan, tetapi delapan gelar dan tujuh rekor bersejarah sudah cukup mengukuhkan warisannya.

Perjalanan Marquez menghadirkan kisah tentang dominasi, cedera, kebangkitan, hingga keberhasilan kembali mencapai puncak persaingan.