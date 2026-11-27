JawaPos.com — Marc Marquez resmi mengumumkan pensiun dari MotoGP pada akhir musim 2026 setelah memastikan Grand Prix Valencia sebagai balapan terakhirnya bersama Ducati.

Keputusan pembalap asal Spanyol tersebut mengakhiri perjalanan panjangnya di dunia balap profesional setelah mengoleksi 10 gelar juara dunia dari tiga kelas berbeda, termasuk delapan gelar MotoGP.

Pengumuman mengejutkan tersebut disampaikan melalui media sosial Marc Marquez, Ducati, dan MotoGP menjelang berlangsungnya seri penutup musim di Sirkuit Ricardo Tormo, Valencia.

Kabar ini sekaligus memastikan sang pembalap tidak akan melanjutkan karier profesionalnya setelah menyelesaikan seluruh rangkaian balapan MotoGP 2026.

"Resmi sudah. Marc Marquez telah memutuskan untuk pensiun dari MotoGP, dan Grand Prix Valencia 2026 akan menjadi balapan terakhirnya sebagai pembalap profesional serta bersama Ducati," tulis sebuah rilis singkat di media sosial Marquez, Ducati, dan MotoGP.

Pernyataan tersebut menjadi penegasan resmi mengenai masa depan Marquez yang selama ini dikenal sebagai salah satu pembalap paling sukses dalam sejarah kejuaraan dunia balap motor.

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Keputusan gantung helm terasa semakin istimewa karena diumumkan setelah dirinya kembali meraih gelar juara dunia MotoGP pada musim 2026.

Mengapa Marc Marquez Memutuskan Pensiun Setelah MotoGP 2026? Marc Marquez memastikan MotoGP Valencia 2026 menjadi penampilan terakhirnya sebagai pembalap profesional, tetapi alasan lengkap di balik keputusan pensiun tersebut belum dijelaskan.

Pembalap Ducati itu dijadwalkan memberikan keterangan lebih lanjut melalui konferensi pers di Sirkuit Ricardo Tormo, Valencia.

Konferensi pers tersebut dijadwalkan berlangsung mulai pukul 12.15 waktu setempat atau pukul 18.15 WIB sesuai informasi yang disampaikan dalam pengumuman awal.

Agenda ini menjadi kesempatan bagi Marquez untuk menjelaskan langsung keputusan besar yang sekaligus menutup kariernya di lintasan balap.

Hingga pengumuman resmi disampaikan, belum ada penjelasan terperinci mengenai faktor yang mendorong pembalap Spanyol tersebut memilih mengakhiri kariernya.

Karena itu, berbagai kemungkinan mengenai alasan pensiun masih harus menunggu pernyataan langsung dari Marquez dalam konferensi pers.

Keputusan tersebut menarik perhatian karena Marquez baru saja memastikan gelar juara dunia MotoGP 2026 bersama Ducati.

Alih-alih melanjutkan persaingan pada musim berikutnya, pembalap dengan delapan gelar kelas utama tersebut memilih menjadikan Valencia sebagai titik akhir perjalanan profesionalnya.

Situasi ini menghadirkan cerita tersendiri dalam penutupan musim MotoGP 2026 yang sebelumnya telah menghasilkan pencapaian besar bagi Marquez.

Grand Prix Valencia kini bukan sekadar seri terakhir kalender balapan, melainkan juga panggung perpisahan seorang juara dunia.

Marc Marquez Pensiun dengan 10 Gelar Juara Dunia, Bagaimana Rinciannya? Marc Marquez mengakhiri karier balap profesional dengan koleksi 10 gelar juara dunia dari kelas 125cc, Moto2, dan MotoGP.

Delapan gelar di antaranya diraih pada kelas utama MotoGP, sedangkan dua gelar lainnya diperoleh sebelum dirinya mencapai level tertinggi balap motor dunia.

Perjalanan menuju pencapaian tersebut dimulai melalui keberhasilannya merebut satu gelar juara dunia kelas 125cc.

Prestasi itu menjadi bagian penting dari perkembangan karier Marquez sebelum melanjutkan persaingan menuju kategori yang lebih tinggi.

Setelah menorehkan keberhasilan pada kelas 125cc, Marquez kembali membuktikan kemampuannya dengan merebut satu gelar juara dunia Moto2.

Keberhasilan pada dua kategori berbeda memperlihatkan perjalanan bertahap yang akhirnya membawanya menuju persaingan MotoGP.

Di kelas utama, Marquez kemudian mengumpulkan delapan gelar juara dunia sepanjang kariernya hingga musim 2026.

Jumlah tersebut menegaskan posisinya sebagai salah satu pembalap dengan pencapaian terbesar dalam sejarah kompetisi MotoGP.

Gelar juara dunia MotoGP 2026 sekaligus menjadi titel kesepuluh dalam keseluruhan perjalanan karier balap roda dua Marquez.

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Pencapaian tersebut memberikan penutup yang istimewa bagi pembalap Spanyol itu sebelum meninggalkan persaingan profesional.

Koleksi gelar dari tiga kategori berbeda juga memperlihatkan konsistensi Marquez dalam menghadapi perubahan tingkat persaingan sepanjang kariernya.

Dari kelas 125cc hingga MotoGP, perjalanan tersebut menghasilkan rangkaian prestasi yang kini menjadi bagian penting dari warisannya.

Apa Arti MotoGP Valencia 2026 bagi Marc Marquez dan Ducati? MotoGP Valencia 2026 akan menjadi balapan terakhir Marc Marquez bersama Ducati sekaligus penampilan penutupnya sebagai pembalap profesional.

Seri yang berlangsung di Sirkuit Ricardo Tormo tersebut kini memiliki makna khusus setelah pengumuman pensiun disampaikan secara resmi.

Bagi Ducati, Grand Prix Valencia menjadi kesempatan terakhir untuk menyaksikan Marquez tampil dalam balapan kompetitif menggunakan motor tim tersebut.

Momen ini juga menandai berakhirnya kebersamaan antara pembalap juara dunia 2026 itu dan pabrikan asal Italia tersebut.

Pengumuman yang disampaikan secara bersamaan melalui media sosial Marquez, Ducati, dan MotoGP memperlihatkan pentingnya keputusan tersebut bagi kejuaraan.

Ketiga pihak menyampaikan informasi serupa mengenai berakhirnya karier profesional sang pembalap setelah Grand Prix Valencia.

Dengan status juara dunia musim 2026, Marquez akan menjalani balapan terakhirnya setelah kembali mencapai puncak kompetisi kelas utama.

Kondisi tersebut menjadikan perpisahannya berbeda karena keputusan pensiun datang ketika dirinya baru saja menambah koleksi gelar juara dunia.

Meski demikian, belum ada informasi mengenai agenda khusus yang akan berlangsung untuk menandai penampilan terakhir Marquez di Valencia.

Rincian mengenai kegiatan perpisahan maupun rencana setelah pensiun masih menunggu penjelasan lebih lanjut dari pihak terkait.

Bagaimana Warisan Marc Marquez Setelah Meninggalkan MotoGP? Warisan Marc Marquez di MotoGP akan tercermin melalui delapan gelar juara dunia kelas utama dan total 10 titel sepanjang kariernya.

Pencapaian tersebut menjadi catatan penting ketika pembalap asal Spanyol itu resmi meninggalkan dunia balap profesional pada akhir musim 2026.

Keputusannya juga menandai berakhirnya perjalanan seorang pembalap yang berhasil meraih gelar pada tiga tingkatan berbeda dalam kejuaraan dunia.

Catatan satu gelar 125cc, satu Moto2, dan delapan MotoGP menjadi gambaran keberhasilan yang dibangun sepanjang kariernya.

Kini perhatian tertuju pada konferensi pers di Sirkuit Ricardo Tormo untuk mengetahui alasan pensiun serta rencana Marquez berikutnya.