JawaPos.com - Kabar mengejutkan datang dari dunia MotoGP. Pembalap Ducati Lenovo Marc Marquez resmi mengumumkan keputusan pensiun.

Grand Prix Valencia 2026 menjadi balapan terakhir Marc Marquez di ajang balap motor paling bergengsi tersebut.

Keputusan itu sekaligus menandai berakhirnya perjalanan panjang Marquez yang telah mengukir berbagai prestasi luar biasa sepanjang karier profesionalnya.

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Seri penutup MotoGP 2026 di Sirkuit Ricardo Tormo, Valencia, akan menjadi panggung terakhir bagi pembalap berjuluk The Baby Alien tersebut.

Pengumuman pensiun Marquez disampaikan melalui akun media sosial resmi Ducati, Jumat (27/11).

Pabrikan asal Italia itu mengonfirmasi bahwa pembalap andalannya tidak akan lagi melanjutkan kiprah di dunia balap profesional setelah musim ini berakhir.

“Resmi sudah. Marc Marquez telah memutuskan untuk pensiun dari MotoGP, dan Grand Prix Valencia 2026 akan menjadi balapan terakhirnya sebagai pembalap profesional serta bersama Ducati,” tulis Ducati dalam Instagram resminya, Jumat (27/11).

Keputusan pensiun ini tentu menjadi kabar besar bagi penggemar MotoGP di seluruh dunia.

Apalagi, Marquez baru saja menorehkan pencapaian luar biasa dengan memastikan gelar juara dunia MotoGP 2026.

Gelar tersebut sekaligus menjadi gelar juara dunia ke-10 sepanjang perjalanan kariernya di ajang balap motor.

Sebuah pencapaian yang semakin mempertegas status Marquez sebagai salah satu pembalap terbaik dalam sejarah olahraga tersebut.

Sepanjang kariernya, Marquez tidak hanya berjaya di kelas utama MotoGP.

Dia juga pernah merasakan gelar juara dunia di kelas 125cc dan Moto2 sebelum akhirnya mendominasi persaingan di kelas premier.

Secara keseluruhan, pembalap asal Spanyol itu mengoleksi satu gelar juara dunia 125cc, satu gelar Moto2, serta delapan gelar MotoGP.

Dengan catatan tersebut, Marquez akan meninggalkan dunia balap profesional dengan koleksi 10 gelar juara dunia.