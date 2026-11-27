JawaPos.com - Play Union mengajak pengembang dan perusahaan gim lokal Indonesia berkolaborasi dalam SEA Esports Games & Festival: UNION, festival esports dan hiburan.

Ajang itu melibatkan 11 negara Asia Tenggara, dijadwalkan berlangsung di Bangkok, Thailand, pada 2028.

Chief Operating Officer Play Union Charina Widjaja mengatakan, membuka kesempatan bagi pelaku industri gim lokal untuk terlibat melalui pengembangan program, partisipasi dalam festival, maupun bentuk kerja sama lainnya.

"Kami sangat fleksibel dan kreatif. Semakin unik ide yang disampaikan, menurut saya justru semakin baik. Kami ingin mendiskusikan peluang tersebut bersama semua pihak," kata Charina dilansir dari Antara di Bangkok, Jumat (27/11).

Dia mengatakan pengembang gim, penerbit (publisher), kreator, komunitas, hingga merek lokal dapat menghubungi Play Union melalui situs resmi atau surat elektronik untuk menyampaikan gagasan kolaborasi.

Menurut Charina, peluang kerja sama tidak akan dibatasi dengan mekanisme yang kaku karena setiap perusahaan memiliki kebutuhan dan tujuan bisnis berbeda.

Play Union juga membuka kemungkinan menggelar pertemuan yang mempertemukan berbagai merek lokal dan perusahaan gim Indonesia guna membahas peluang keterlibatan dalam ekosistem UNION.

Melalui langkah tersebut, Play Union ingin mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perusahaan lokal, penyelenggara acara, komunitas, hingga merek untuk membangun kolaborasi yang memberikan manfaat bagi seluruh pihak.

Charina menjelaskan pengembangan ekosistem UNION tidak hanya berfokus pada kompetisi esports.

Tapi juga menciptakan berbagai aktivitas yang dapat menghidupkan komunitas dan mendorong pertumbuhan industri gim secara keseluruhan.

Sepanjang 2027, Play Union akan menyiapkan sejumlah kegiatan, termasuk kompetisi esports seperti babak perempat final dan semifinal, serta berbagai aktivasi yang melibatkan komunitas dan merek.

Dia menilai pertumbuhan industri gim dan esports berpotensi memberikan dampak ekonomi melalui peningkatan kebutuhan tenaga kerja serta terbukanya kesempatan kerja baru.

"Kalau semakin meningkat industrinya, semakin banyak orang yang masuk ke dalam, semakin banyak demand, supply-nya juga semakin banyak. Jadi circular economy-nya itu bagus," ujar Charina.

Selain membuka peluang kolaborasi dengan pelaku industri, Play Union juga akan melibatkan komunitas dan pemain dalam pengembangan konsep festival melalui pendekatan social listening.

Masukan dari komunitas akan dihimpun sepanjang 2027 untuk menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan konsep kegiatan yang akan diselenggarakan pada 2028.

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SEA Esports Games & Festival: UNION merupakan inisiatif Federasi Esports Asia Tenggara (Southeast Asia Esports Federation/SEAEF) bersama Play Union yang memadukan kejuaraan esports antartim nasional dari 11 negara Asia Tenggara dengan festival hiburan berbasis gamifikasi.