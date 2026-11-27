JawaPos.com - Pengamat sepak bola nasional Kesit Budi Handoyo turut menyoroti polemik yang terjadi antara Federasi Futsal Indonesia (FFI) dengan PSSI.

Menurut dia, PSSI seharusnya mengambil peran sebagai penengah untuk membantu menyelesaikan persoalan internal yang tengah membelit federasi futsal tersebut.

Polemik internal FFI mencuat setelah PSSI menerbitkan Surat Keputusan (SK) pemberhentian Michael Victor Sianipar sebagai Ketum FFI periode 2024-2028.

Sebagai gantinya, PSSI menunjuk Vivin Cahyani sebagai Plt Ketum FFI guna memastikan roda organisasi futsal tetap berjalan.

PSSI mengambil langkah tersebut setelah menerima laporan dari 48 anggota FFI yang meminta digelarnya Kongres Luar Biasa (KLB).

Sejumlah klub Pro Futsal League dan Asosiasi Futsal Provinsi (AFP) juga menyampaikan tuntutan terkait tunggakan hak finansial serta mengkritik komunikasi pengurus FFI.

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Di sisi lain, Michael Sianipar merespons keputusan pemberhentian itu dengan melaporkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSSI Yunus Nusi ke Komite Etik PSSI.

Michael menilai pencopotan dirinya cacat prosedur karena dianggap bertentangan dengan AD/ART FFI yang terdaftar di Kementerian Hukum serta Statuta PSSI.

Polemik semakin memanas setelah PSSI menetapkan jadwal KLB FFI yang berlangsung pada 11 Desember 2026.

Induk organisasi sepak bola Indonesia tersebut juga telah membentuk Komite Pemilihan dan Komite Banding menjelang KLB FFI.

Kesit menilai FFI dan PSSI seharusnya saling menahan diri serta menghormati aturan yang berlaku di masing-masing organisasi.

Dia memahami bahwa FFI berada di bawah naungan PSSI, tetapi federasi futsal tersebut tetap memiliki AD/ART sendiri sebagai landasan dalam menjalankan roda organisasi.

“Walaupun bernaung di bawah PSSI, tapi mereka (FFI) kan punya anggaran dasar, anggaran rumah tangga sendiri. Ketuanya dipilih oleh FFI sendiri gitu ya, oleh anggota-anggota FFI sendiri gitu ya," papar Kesit.

"Bahkan program-program yang dilakukan juga kan itu FFI yang menjalankan,” lanjut Kesit kepada JawaPos.com, Jumat (27/11).

Kesit menilai PSSI sudah terlalu jauh masuk dalam penyelesaian persoalan internal FFI.

Sebab, PSSI tidak hanya menunjuk Vivin Cahyani sebagai Plt Ketua Umum FFI, tetapi juga mengambil langkah untuk menetapkan jadwal KLB.

Menurut dia, tindakan tersebut perlu menjadi perhatian karena FFI memiliki aturan tersendiri dalam menjalankan tata kelola organisasi.

PSSI seharusnya menghormati mekanisme yang berlaku di tubuh federasi futsal tersebut.

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“Ketika terjadi perselisihan, ketika terjadi pengambilalihan, saya kira ini sudah offside sih PSSI nya. Karena ya FFI kan punya statuta sendiri, mereka punya AD/ART sendiri gitu," ungkap Kesit Budi Handoyo.

"Lucu ya, kalau kemudian PSSI mengambil alih, bahkan kemudian menunjuk PLT-nya, kemudian menggelar kongresnya,” ucap Kesit.

Dia menegaskan bahwa penyelesaian persoalan internal seharusnya tetap menjadi kewenangan FFI.

Dalam hal ini, PSSI bisa mengambil peran sebagai mediator dengan memberikan masukan agar polemik tidak semakin melebar, bukan mengambil alih seluruh proses penyelesaian konflik tersebut.

“Apa pun yang terjadi di tubuh FFI harus mereka sendiri yang menyelesaikan begitu. Kalau perlu PSSI-nya menjadi penengah untuk memberikan masukan. Jangan kemudian ikut masuk di dalam rumah tangganya FFI,” terang dia.

“Jadi saya kira biarkan FFI berjalan dengan aturannya, dengan statutanya, bahwa ada keberatan, ada protes dari anggota-anggotanya, ya selesaikan di situ gitu," tutur Kesit Budi Handoyo.

"Jangan kemudian seolah-olah PSSI seperti jadi raja. Mereka kemudian yang harus mengambil alih semuanya, menunjuk Plt, kemudian menetapkan tanggal, tempat untuk melaksanakan Kongres Luar Biasa,” sambung dia.

Kesit menyayangkan langkah PSSI yang dinilai terlalu jauh mencampuri persoalan internal FFI.

Dia berharap PSSI dapat menjadi jembatan komunikasi antara pengurus FFI dan para anggotanya agar konflik tersebut segera menemukan penyelesaian sesuai prosedur yang berlaku.