JawaPos.com – Usia tak menghalangi LeBron James untuk terus mencetak sejarah di NBA. Bintang Philadelphia 76ers itu kembali mempertajam rekornya sebagai pemain tertua yang mencatatkan triple-double setelah membawa timnya menang 111-104 atas Miami Heat dalam NBA Cup di Xfinity Mobile Arena, Kamis (26/11) pagi WIB.

LeBron membukukan 25 poin, 12 assist, dan 10 rebound dalam pertandingan tersebut. Pada usia 41 tahun 330 hari, dia memperpanjang rekor yang sebelumnya juga dipegangnya sendiri.

Pada Februari lalu, LeBron merebut rekor tersebut dari Karl Malone saat masih membela Los Angeles Lakers. Kala itu, dia mencatatkan triple-double pada usia 41 tahun 44 hari setelah Lakers mengalahkan Dallas Mavericks.

Kini, LeBron kembali menambah catatan sejarahnya bersama Philadelphia. Triple-double tersebut juga menjadi yang ke-126 sepanjang kariernya di NBA.

"Jika mereka membutuhkan saya untuk sesekali mengenakan kembali jubah pahlawan, saya masih bisa melakukannya," kata LeBron seperti dikutip dari Associated Press.

LeBron memang tampil sebagai pembeda bagi Sixers. Saat timnya tertinggal tiga poin pada kuarter kedua, dia mencetak 14 poin beruntun, termasuk tiga tembakan tiga angka. Aksi tersebut membawa Philadelphia berbalik unggul delapan poin.

Performa LeBron juga didukung Tyrese Maxey yang menyumbangkan 30 poin. Philadelphia akhirnya mampu mempertahankan keunggulan hingga pertandingan berakhir dan menghentikan tujuh kemenangan beruntun Miami.

Catatan LeBron dari luar garis tiga angka juga menunjukkan peningkatan. Dalam pertandingan melawan Heat, dia memasukkan empat dari enam percobaan tembakan tiga angka.

Kemenangan tersebut membuat Philadelphia memperbaiki rekor musim reguler menjadi 15-4. Sixers juga kini memiliki catatan dua kemenangan dan satu kekalahan dalam fase grup NBA Cup.

LeBron mengakui proses untuk mencapai performa terbaik membutuhkan waktu lebih lama seiring bertambahnya usia. Namun, dia tetap percaya pada kerja keras yang telah dijalaninya.

Sebentar lagi, LeBron akan genap berusia 42 tahun pada 30 Desember mendatang. Meski demikian, kontribusinya masih menjadi bagian penting dalam upaya Philadelphia bersaing di NBA musim ini.

Selanjutnya, Sixers akan bertandang ke markas Indiana Pacers di Gainbridge Fieldhouse pada Sabtu (28/11) pagi WIB. Pertandingan tersebut menjadi laga terakhir Philadelphia di fase grup NBA Cup.