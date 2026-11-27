JawaPos.com - Ducati berpesta setelah Marc Marquez memastikan gelar juara dunia MotoGP 2026 di GP Portugal, Minggu (22/11). Namun, euforia tersebut belum sepenuhnya berakhir. Ducati masih memiliki satu pekerjaan besar: mempertahankan gelar juara konstruktor yang telah mereka raih selama enam musim beruntun.

Peluang itu akan ditentukan pada seri penutup MotoGP 2026 di GP Valencia, Sirkuit Ricardo Tormo, akhir pekan ini (27–29/11). Persaingan dipastikan berlangsung ketat karena Ducati justru tertinggal sembilan poin dari Aprilia.

Berdasarkan klasemen setelah GP Portugal, Aprilia mengoleksi 598 poin, sedangkan Ducati membukukan 589 poin. Dengan satu seri tersisa, kedua pabrikan masih memiliki kesempatan untuk merebut gelar tersebut.

Secara matematis, Ducati masih bisa membalikkan keadaan. Namun, tantangan mereka tidak ringan. Sepanjang musim ini, kontribusi Marc menjadi salah satu penopang utama perolehan poin konstruktor Ducati.

Berdasarkan data kontribusi pembalap, Marc menyumbang 363 dari total 589 poin konstruktor Ducati atau sekitar 61,6 persen. Artinya, lebih dari separuh perolehan poin pabrikan asal Italia itu berasal dari juara dunia delapan kali kelas premier tersebut.

Marc Jadi Andalan Ducati

Meski menjadi tumpuan, Marc memiliki catatan yang kurang meyakinkan di Valencia dalam beberapa musim terakhir. Ia memang pernah dua kali menang di sirkuit tersebut, yakni pada 2014 dan 2019 saat masih membela Honda.

Namun, dalam sejumlah musim setelahnya, Marc tidak berhasil menambah poin di Valencia. Ia absen pada 2021 dan 2025, sementara pada 2022 dan 2023 gagal menyelesaikan balapan. GP Valencia 2024 sendiri tidak digelar di Sirkuit Ricardo Tormo.

Kondisi itu menjadi salah satu hal yang patut diperhatikan Ducati. Meski demikian, General Manager Ducati Corse Gigi Dall’Igna menegaskan timnya belum menyerah dalam perebutan gelar konstruktor.

"Ini belum berakhir. Komitmen dan fokus penuh kami kini tertuju pada kejuaraan konstruktor yang krusial, yang masih bisa diperebutkan. Apa pun yang terjadi, kami akan berjuang hingga saat-saat terakhir," kata Dall’Igna seperti dikutip dari Speedweek.

Aprilia Kerahkan Seluruh Kemampuan

Di kubu seberang, Aprilia memiliki modal yang tidak kalah kuat. Mereka tidak hanya unggul dalam klasemen konstruktor, tetapi juga memiliki beberapa pembalap yang konsisten menyumbangkan poin sepanjang musim.

Marco Bezzecchi menjadi kontributor terbesar Aprilia dengan 272 poin atau 45,5 persen dari total poin konstruktor. Jorge Martin menyumbang 145 poin (24,2 persen), disusul Ai Ogura dengan 115 poin (19,2 persen) dan Raúl Fernández sebanyak 66 poin (11 persen).

Kondisi tersebut membuat Aprilia memiliki kontribusi poin yang lebih tersebar dibandingkan Ducati. CEO Aprilia Racing Massimo Rivola pun mengakui besarnya pengaruh Marc dalam persaingan konstruktor.

"Menurut saya, kami harus mencari cara untuk mengubah metode penghitungan poin kejuaraan karena ada sosok seperti Marquez yang seorang diri berperan membantu Ducati di klasemen konstruktor," kata Rivola seperti dikutip dari Crash.

Meski demikian, Rivola menegaskan Aprilia tidak akan mengendurkan persiapan. Masih ada satu gelar penting yang harus diperjuangkan di Valencia.

"Sekarang kami akan mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk GP Valencia karena masih ada satu gelar penting yang harus diperjuangkan. Kami akan mengerahkan seluruh kemampuan," imbuhnya.

Nuansa Perpisahan di Valencia

GP Valencia juga memiliki arti khusus karena menjadi balapan terakhir MotoGP sebelum perubahan regulasi mesin pada 2027. Mulai musim depan, kapasitas mesin motor kelas premier akan berkurang dari 1.000 cc menjadi 850 cc.

Selain menutup era mesin 1.000 cc, seri ini juga menjadi panggung perpisahan bagi sejumlah pembalap dengan tim mereka saat ini.

Pedro Acosta akan meninggalkan KTM untuk bergabung dengan Ducati Lenovo Team dan menjadi rekan setim Marc pada 2027. Sementara itu, Jorge Martin akan mengakhiri kebersamaannya dengan Aprilia untuk bergabung dengan Yamaha.

Bagi Martin, Valencia menjadi kesempatan untuk menutup perjalanan bersama Aprilia dengan hasil terbaik. Ia mengakui balapan di sirkuit tersebut selalu terasa istimewa, terlebih karena musim ini menjadi akhir dari kebersamaannya dengan tim asal Italia itu.

"Valencia akan selalu terasa istimewa. Tahun ini akan terasa jauh lebih istimewa karena kami akan mengakhiri sebuah kisah dan saya telah memetik pelajaran dari kisah itu. Terima kasih, Aprilia. Mari kita jadikan momen terakhir ini sesuatu yang istimewa," ujar Martin seperti dikutip dari Motorsport.

Dengan selisih sembilan poin, GP Valencia bukan sekadar penutup musim bagi Ducati dan Aprilia. Balapan tersebut akan menentukan siapa yang berhak membawa pulang gelar konstruktor MotoGP 2026 sekaligus mengakhiri era mesin 1.000 cc dengan sebuah gelar juara.

DUA BESAR KLASEMEN KONSTRUKTOR

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