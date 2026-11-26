JawaPos.com - Pengurus Besar Esports Indonesia (PB ESI) menilai kehadiran SEA Esports Games & Festival: UNION menjadi peluang bagi Indonesia memperkuat eksistensi di ekosistem esports Asia Tenggara sekaligus memperluas partisipasi komunitas gim nasional.

Kepala Bidang Hubungan Internasional PB ESI Eddy Liem mengatakan, penyelenggaraan UNION diinisiasi Federasi Esports Asia Tenggara (SEAEF) bersama Play Union.

menurut dia, ajang itu sejalan dengan upaya Indonesia untuk mengembangkan komunitas gim dan meningkatkan keterlibatan game lokal dalam kompetisi internasional.

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"Indonesia tentu ingin memajukan komunitas game nasional. Kita juga ingin game-game Indonesia bisa ikut dipertandingkan di tingkat internasional," papar Eddy Liem dilansir dari Antara.

"Dengan adanya acara ini, komunitas game memiliki kesempatan lebih luas untuk berpartisipasi," kata Eddy di Bangkok, Thailand, Kamis (26/11).

Dia mengatakan salah satu hal yang menarik dari UNION adalah cakupan gim yang lebih beragam sehingga membuka kesempatan bagi komunitas di luar cabang esports yang selama ini telah memiliki kompetisi profesional.

Menurut Eddy, yang juga merupakan Ketua Komite Hubungan Internasional SEAF, setiap game yang memiliki aturan permainan berpotensi dikembangkan menjadi sebuah kompetisi esports.

Kondisi tersebut memungkinkan komunitas game kasual maupun komunitas dengan basis pemain tertentu untuk ikut mengambil bagian.

Ia mencontohkan game seperti FarmVille, Candy Crush, hingga game bertema cacing yang selama ini lebih dikenal sebagai permainan kasual, tetapi berpeluang memperoleh ruang kompetisi melalui konsep UNION.

Untuk merealisasikan partisipasi Indonesia, PB ESI akan melakukan penjaringan komunitas serta menyiapkan tim nasional melalui mekanisme yang selama ini diterapkan dalam keikutsertaan pada kejuaraan internasional.

Eddy mengatakan semakin banyaknya jenis game yang dapat dipertandingkan juga membuat PB ESI perlu memperluas koordinasi dengan komunitas-komunitas game di Tanah Air.

"Kita juga akan mengumpulkan komunitas-komunitas yang lain dan melakukan pendekatan kepada komunitas tersebut karena dalam acara ini akan banyak sekali gim yang bisa dipertandingkan," ujar Eddy.

SEAEF bersama Play Union meluncurkan SEA Esports Games & Festival: UNION di Bangkok, Thailand, sebagai ajang yang memadukan kejuaraan esports tim nasional dari 11 negara Asia Tenggara dengan festival hiburan berbasis gamifikasi.

Rangkaian kegiatan UNION direncanakan mulai dibangun pada 2027 melalui pengembangan komunitas dan aktivasi di berbagai negara, sebelum festival perdana digelar pada 2028 di Thailand.

Selain pertandingan esports, UNION akan menghadirkan berbagai aktivitas interaktif yang melibatkan komunitas pemain, kreator konten, pengembang game, penerbit, merek, serta masyarakat umum.