JawaPos.com - Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PB PASI) memberangkatkan sebanyak 12 atlet untuk menjalani pemusatan latihan di Queensland Sport and Athletics Centre dan University of Queensland, Brisbane, Australia, dikutip dari ANTARA.

"Selain berlatih, para atlet juga dijadwalkan mengikuti sejumlah kompetisi lokal sebagai ajang uji coba (tryout)," demikian keterangan resmi PB PASI dalam unggahan media sosialnya yang dipantau di Jakarta, Kamis.

Pemusatan latihan tersebut berlangsung selama hampir satu bulan, mulai 24 November hingga 20 Desember. Program tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kemampuan dan kesiapan atlet melalui latihan intensif di luar negeri.

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Atlet-atlet yang diberangkatkan merupakan atlet nasional yang terdiri atas enam atlet putra dan enam atlet putri. Untuk sektor putra, mereka adalah Robi Syianturi, Lalu Muhammad Zohri, Abdul Hafiz, Hendro, Pandu Sukarya, dan Wahyudi Putra.

Sementara itu, enam atlet putri yang turut mengikuti pemusatan latihan tersebut adalah Maria Natalia Londa, Diva Renatta Jayadi, Violine Intan, Odekta E. Naibaho, Emilia Nova, dan Dina Aulia.

Para atlet menjalani program latihan yang telah disiapkan untuk meningkatkan kualitas teknik, fisik, serta kemampuan mereka dalam menghadapi persaingan di berbagai kejuaraan.

PB PASI menjelaskan bahwa selama menjalani program latihan di Australia, para atlet akan mendapatkan pendampingan langsung dari delapan pelatih serta empat tenaga pendukung.

Kehadiran tim pendamping untuk memastikan seluruh program latihan berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Selain mendapatkan kesempatan berlatih di fasilitas olahraga yang tersedia di Brisbane, keikutsertaan dalam sejumlah kompetisi lokal juga menjadi bagian penting dari program tersebut.