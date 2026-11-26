JawaPos.com - Sebanyak 25.200 pelari yang menyelesaikan Pocari Sweat Run Lombok dan Bandung sepanjang 2026 turut mendukung terwujudnya harapan 10 anak dengan penyakit kritis. Melalui program Lari Lebih Berarti, pencapaian peserta dikonversi menjadi donasi untuk Make-A-Wish Indonesia.

Donasi tersebut diserahkan di Menara SMBC, Jakarta, Rabu (25/11/2026). Salah satu harapan yang terwujud adalah milik Jocelyn, remaja berusia 16 tahun dengan gagal ginjal kronis yang bermimpi memiliki koper pintar atau smart suitcase.

Retail Banking Digital Platform & Innovation Head SMBC Indonesia Febri Rusli dalam keterangan tertulisnya mengatakan, program ini memberi makna lebih pada pencapaian peserta dalam berlari.

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“Setiap garis finis yang berhasil dicapai memiliki makna lebih karena turut memberikan harapan bagi anak-anak dengan penyakit kritis,” ujar Febri.

Founder & Chief Marketing Communication Make-A-Wish Indonesia Miranti Hadisusilo mengatakan, harapan yang terwujud dapat menghadirkan kebahagiaan dan optimisme bagi anak-anak yang menghadapi masa sulit.

“Sebuah harapan yang terwujud dapat menghadirkan kebahagiaan, menumbuhkan semangat, dan memberikan optimisme ketika anak-anak menghadapi masa sulit,” kata Miranti.

Program Lari Lebih Berarti berlangsung dalam dua ajang. Pocari Sweat Run Lombok digelar pada 11–12 Juli 2026 di Pertamina Mandalika International Circuit dan diikuti 9.200 pelari yang finis dalam kategori 4,3K, 10K, half marathon, dan marathon.

Rangkaian berikutnya berlangsung di Bandung pada 19–20 September 2026. Sebanyak 16.000 pelari menyelesaikan lomba dalam kategori 10K dan half marathon. Dengan demikian, total pelari yang finis dalam kedua ajang mencapai 25.200 orang.