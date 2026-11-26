JawaPos.com – Polemik Kongres Luar Biasa (KLB) Federasi Futsal Indonesia (FFI) yang disebut ilegal oleh mantan Ketua Umum Michael Victor Sianipar mendapat tanggapan dari Ketua Komite Pemilihan (KP) FFI periode 2026-2030, Amir Burhannudin.

Amir mempersilakan masyarakat untuk menilai polemik yang berkembang, termasuk tudingan mengenai legalitas penyelenggaraan KLB tersebut. Ia menyebut, Komite Pemilihan hanya menjalankan tugas sesuai mandat yang diberikan federasi induk futsal Indonesia.

“Ya silakan nanti masyarakat yang menilai. Tentu kami bertindak hari ini adalah berdasarkan surat keputusan PSSI, di mana PSSI adalah organisasi induk daripada futsal itu sendiri,” kata Amir kepada pewarta, dikutip Kamis (26/11).

Baca Juga:PSSI Sahkan Komite Pemilihan dan Komite Banding Pemilihan FFI

Meski mendapat kritik dari Michael, Amir memastikan pihaknya tetap menghormati setiap pendapat yang disampaikan mantan Ketua Umum FFI tersebut. Bahkan, Komite Pemilihan masih memberikan kesempatan kepada Michael untuk kembali mengikuti proses pemilihan melalui mekanisme yang telah ditetapkan.

“Kami menghargai seluruh pendapatnya Pak Michael, boleh saja silakan. Tapi kami membuka diri dengan mekanisme yang telah kita tetapkan, beliaunya boleh mendaftar kembali. Silakan,” ujarnya.

Amir juga memastikan proses pencalonan Ketua Umum FFI tidak hanya terbuka bagi kalangan tertentu. Setiap pihak yang memenuhi persyaratan dipersilakan mendaftarkan diri dalam kontestasi kepemimpinan federasi futsal tersebut.

Salah satu persyaratan utama yang harus dipenuhi bakal calon adalah mengantongi minimal 20 dukungan dari total 60 pemilik suara atau voter. Dukungan itu wajib melibatkan unsur Asosiasi Futsal Provinsi (AFP) dan klub sehingga tidak boleh hanya berasal dari salah satu kelompok.

“Yang penting keterwakilan AFP dan klubnya ada dalam dukungan yang berjumlah 20 itu,” kata Amir.

Ketentuan mengenai jumlah dukungan tersebut, lanjut Amir, merupakan penyederhanaan dari keputusan Kongres FFI pada 12 Mei 2026. Dalam keputusan sebelumnya, bakal calon diwajibkan memperoleh dukungan minimal sepertiga dari total voter.

Selain persyaratan dukungan, terdapat sejumlah ketentuan lain yang harus dipenuhi kandidat Ketua Umum FFI. Di antaranya berusia minimal 28 tahun, memiliki pengalaman setidaknya tiga tahun di lingkungan sepak bola atau futsal di bawah PSSI, tidak pernah dipidana, serta tidak sedang menjalani sanksi badan yudisial PSSI yang melarang keterlibatan dalam sepak bola.

Adapun proses pencalonan dijadwalkan berlangsung mulai 26 November hingga 2 Desember 2026. Setelah itu, Komite Pemilihan akan melakukan verifikasi pada 3 Desember dan mengumumkan daftar calon sementara sehari kemudian.

Tahapan berikutnya adalah pengajuan banding pada 5 Desember yang dilanjutkan dengan pemeriksaan pada 6 Desember. Komite Pemilihan kemudian akan menetapkan daftar calon tetap pada 7 Desember 2026.

Dalam pelaksanaannya, KLB FFI direncanakan diikuti 60 voter dan delapan peninjau. Undangan kepada seluruh pemilik suara akan dikirimkan pada 5 Desember bersamaan dengan penyampaian tata cara pemilihan.

Pembentukan Komite Pemilihan dan Komite Banding Pemilihan merupakan tindak lanjut dari keputusan PSSI melalui Surat Keputusan Nomor 280/SKEP/XI-2026 tertanggal 23 November 2026. Langkah tersebut diambil setelah 48 anggota FFI mengajukan permintaan KLB serta muncul desakan dari lebih dari dua pertiga pemilik suara agar kongres segera digelar.