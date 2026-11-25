JawaPos.com - Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) resmi memperpanjang kerja sama dengan pelatih asal Brasil, Marcos Sugiyama. Dia akan melanjutkan tugas sebagai pelatih tim nasional (timnas) voli putri Indonesia hingga akhir 2027.

Perpanjangan kontrak tersebut menjadi bentuk kepercayaan PBVSI terhadap Sugiyama untuk meningkatkan prestasi timnas voli putri Indonesia.

”Kami berharap timnas voli putri Indonesia makin berprestasi di tangan Marcos,” ujar Wakil Kepala Bidang Pembinaan Prestasi PP PBVSI Loudry Maspaitella, Senin (24/11).

Sugiyama pertama kali dikontrak PBVSI pada 4 November 2024 dan diperkenalkan kepada publik enam hari kemudian. Sebelum menangani Indonesia, dia pernah menjadi pelatih timnas Honduras. Salah satu pencapaiannya adalah mengantarkan negara tersebut menjuarai Piala Amerika Tengah 2024.

Selama bertugas di Indonesia, Sugiyama juga dipercaya menangani timnas kelompok usia U-21. Dia turut mendampingi skuad Merah Putih dalam dua ajang multievent, yakni SEA Games 2025 dan Asian Games 2026.

Marcos Sugiyama Rangkap Tugas di Klub dan Timnas Selain menangani tim nasional, Sugiyama juga melanjutkan kerja sama dengan Medan Falcons untuk menghadapi kompetisi berikutnya. Dengan demikian, dia akan menjalankan dua tanggung jawab sekaligus di level klub dan timnas.

”Artinya, Sugiyama akan menjalankan dua tanggung jawab sekaligus di level klub dan timnas,” ujar Loudry.

Sejumlah agenda penting telah menanti timnas voli putri Indonesia pada 2027. Salah satunya adalah SEA Games 2027.

Selain itu, timnas dijadwalkan tampil di SEA V League dan AVC Championship 2027. Agenda lainnya adalah Kejuaraan Voli Asia Putri U-20 dan U-16.