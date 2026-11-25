JawaPos.com - Ketua Umum Asosiasi Bola Tangan Indonesia (ABTI) DKI Jakarta Joshua Franklin J Oktanatama Siahaan memasang target tinggi pada gelaran Pekan Olahraga Nasional (PON) Pantai 2026.

Dia membidik dua medali emas sekaligus dari nomor putra dan putri cabang olahraga bola tangan pantai.

Sebagai tuan rumah, Joshua menegaskan bahwa kontingen DKI Jakarta memiliki tanggung jawab untuk mengamankan gelar juara di kedua kategori tersebut.

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Dia pun optimistis target itu bisa direalisasikan melalui kekuatan tim yang solid.

"Tentu kami DKI sebagai tuan rumah tugasnya adalah mengamankan posisi emas bagi tim putra dan putri kami. Jadi, kami sangat amat percaya diri bahwa kami akan dapatkan emas di PON Pantai 2026," kata Joshua di kawasan Pantai Ancol, Jakarta Utara.

Optimisme Joshua bukan tanpa alasan. Tim putra DKI Jakarta mengawali persaingan dengan hasil positif.

Mereka sukses mengalahkan Banten dalam pertandingan pembuka Grup B melalui kemenangan dua set langsung, 17-12 dan 16-12.

Hasil tersebut sekaligus mengantarkan DKI Jakarta ke puncak klasemen sementara Grup B.

Joshua juga menjelaskan bahwa bola tangan pantai memiliki karakter permainan berbeda dibandingkan nomor indoor.

Menurut dia, permainan di atas pasir lebih cepat dan atraktif karena terdapat sejumlah teknik akrobatik yang bisa menghasilkan nilai tambahan.

"Untuk bola tangan pantai ini kita agak sedikit berbeda dengan indoor. Dia lebih akrobatik, permainannya lebih cepat. Untuk golnya, kalau mereka dengan style mendapat poin dua, tapi kalau di indoor dapat satu poin," jelas Joshua.

Meski memasang target tinggi, Joshua tidak menganggap persaingan menuju podium tertinggi bakal mudah.

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Dia menyebut sejumlah daerah memiliki kekuatan yang patut diwaspadai, terutama Jawa Barat, Jawa Timur, dan Kalimantan Timur.

"Sebetulnya untuk provinsi-provinsi lain semua sudah mulai sama rata. Tapi, yang paling lumayan berat ada di Jawa Barat, Jawa Timur, dan juga Kaltim," ungkap Joshua.

Kendati demikian, Joshua meminta seluruh pemain dan jajaran tim tidak terlalu memikirkan kekuatan lawan.

Fokus terhadap persiapan dan menjaga kekompakan tim menjadi perhatian utama ABTI DKI Jakarta untuk mewujudkan target sapu bersih emas.