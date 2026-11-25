JawaPos.com — Jadwal Syed Modi India International 2026 hari ini, Rabu (25/11/2026), menghadirkan sembilan wakil Indonesia yang berjuang memperebutkan tiket babak 16 besar di Babu Banarasi Das Indoor Stadium, Lucknow, India.

Mereka tampil pada hari kedua babak 32 besar turnamen bulu tangkis BWF Super 300 yang berlangsung sepanjang 24–29 November 2026.

Sembilan wakil Merah Putih tersebut tersebar di tiga sektor, yakni tunggal putra, tunggal putri, dan ganda campuran.

Persaingan diprediksi berlangsung menarik karena sejumlah pemain Indonesia langsung berhadapan dengan wakil tuan rumah maupun pasangan unggulan.

Dari sembilan pertandingan, perhatian tertuju kepada Richie Duta Richardo, Rehan Naufal Kusharjanto/Melati Daeva Oktavianti, serta Jafar Hidayatullah/Rinjani Kwinnara Nastine.

Ketiganya menghadapi tantangan berbeda dalam upaya menjaga peluang Indonesia melangkah lebih jauh pada turnamen yang digelar di Lucknow tersebut.

Siapa Saja Wakil Indonesia di Syed Modi India 2026 Hari Ini? Indonesia menurunkan tiga wakil pada masing-masing sektor tunggal putra, tunggal putri, dan ganda campuran dalam pertandingan Rabu (25/11/2026).

Berdasarkan jadwal yang dirilis melalui akun Instagram PBSI, seluruhnya akan menjalani pertandingan babak 32 besar untuk memperebutkan sembilan tiket menuju babak berikutnya.

Di tunggal putra, Richie Duta Richardo menjadi salah satu pemain yang mendapat perhatian karena menyandang status unggulan keempat.

Pebulu tangkis Indonesia tersebut dijadwalkan menghadapi Kiran George, pemain tuan rumah yang berpotensi memberikan perlawanan sengit.

Selain Richie, Prahdiska Bagas Shujiwo akan bertemu wakil Malaysia, Sholeh Aidil, dalam pertandingan pembuka perjalanannya pada fase ini.

Pertemuan tersebut menjadi kesempatan bagi Bagas untuk membuktikan kemampuannya bersaing sekaligus memperbesar peluang Indonesia menempatkan wakil di babak 16 besar.

Satu nama lainnya adalah Chico Aura Dwi Wardoyo yang dijadwalkan menghadapi Cheam June Wei asal Malaysia.

Chico datang ke pertandingan tersebut setelah berhasil melewati babak kualifikasi dan memastikan tempat di babak utama turnamen.

Dengan demikian, sektor tunggal putra Indonesia menghadapi dua pemain Malaysia dan satu wakil India pada pertandingan hari kedua.

Ketiga laga tersebut menjadi penentu seberapa banyak wakil Merah Putih yang mampu melanjutkan perjuangan menuju fase berikutnya.

Tunggal Putri Indonesia Hadapi Dua Wakil India, Siapa Paling Berpeluang? Sektor tunggal putri Indonesia juga mengirimkan tiga pemain, yakni Thalita Ramadhani Wiryawan, Ni Kadek Dhinda Amartya Pratiwi, dan Mutiara Ayu Puspitasari.

Ketiganya menghadapi lawan dengan karakter persaingan berbeda, termasuk satu pemain unggulan asal India.

Thalita Ramadhani Wiryawan mendapatkan tantangan menghadapi Isharani Baruah yang menempati posisi unggulan kedelapan dalam turnamen ini.

Status unggulan lawannya membuat pertandingan tersebut menjadi ujian penting bagi Thalita untuk membuka peluang menciptakan kejutan.

Sementara itu, Ni Kadek Dhinda Amartya Pratiwi akan berhadapan dengan Tanvi Patri yang juga berasal dari India.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Dhinda untuk menunjukkan kualitas permainan sekaligus menghadapi tantangan bermain melawan wakil tuan rumah.

Perhatian lainnya mengarah kepada Mutiara Ayu Puspitasari yang dijadwalkan bertemu Disha Gupta dari Amerika Serikat.

Pebulu tangkis asal Ngawi, Jawa Timur, tersebut sebelumnya berhasil memastikan tiket babak utama melalui perjuangan tidak mudah pada fase kualifikasi.

Mutiara mengalahkan Rujula Ramu asal India dengan skor 21-14, 20-22, 21-11 dalam pertandingan selama 50 menit pada Selasa (24/11/2026).

Kemenangan tiga gim tersebut menjadi modal berharga bagi Mutiara sebelum menghadapi tantangan berikutnya di babak 32 besar.

Ganda Campuran Indonesia Punya Tiga Andalan, Rehan/Melati Jadi Sorotan Indonesia kembali mengandalkan tiga pasangan pada sektor ganda campuran Syed Modi India International 2026 hari kedua.

Mereka adalah Rehan Naufal Kusharjanto/Melati Daeva Oktavianti, Muhammad Nawaf Khoiriyansyah/Indah Cahya Sari Jamil, serta Jafar Hidayatullah/Rinjani Kwinnara Nastine.

Rehan/Melati berstatus unggulan kelima dan dijadwalkan menghadapi pasangan India, Mithileish P. Krishnan/Varna Prabhuanand.

Status unggulan tersebut menjadi modal penting bagi pasangan Indonesia untuk menjaga peluang melangkah ke babak 16 besar.

Sementara itu, Muhammad Nawaf Khoiriyansyah/Indah Cahya Sari Jamil akan bertemu pasangan tuan rumah Zenith Abbigail/Taarini Suri.

Nawaf/Indah sebelumnya berhasil melewati babak kualifikasi sehingga pertandingan ini menjadi kelanjutan perjuangan mereka di Lucknow.

Tantangan berbeda menanti Jafar Hidayatullah/Rinjani Kwinnara Nastine yang harus menghadapi unggulan kedelapan asal Inggris, Samuel Jones/Lizzie Tolman.

Pertandingan tersebut menjadi salah satu duel menarik karena pasangan Indonesia berhadapan langsung dengan lawan berstatus unggulan.

Dari tiga pertandingan ganda campuran, dua pasangan Indonesia akan menghadapi wakil India dan satu lainnya melawan pasangan Inggris.

Hasil ketiga pertandingan tersebut akan menentukan kekuatan Indonesia pada sektor ganda campuran ketika turnamen memasuki babak 16 besar.

Jadwal Lengkap 9 Wakil Indonesia di Babak 32 Besar Syed Modi India 2026 Berikut jadwal lengkap sembilan pertandingan wakil Indonesia pada babak 32 besar Syed Modi India International 2026, Rabu (25/11/2026), berdasarkan informasi PBSI.

Daftar pertandingan terbagi menjadi tiga sektor, dengan masing-masing menghadirkan tiga wakil Indonesia yang memburu kemenangan.

Tunggal putra

1. Richie Duta Richardo (4) vs Kiran George (India)

2. Prahdiska Bagas Shujiwo vs Sholeh Aidil (Malaysia)

3. Chico Aura Dwi Wardoyo vs Cheam June Wei (Malaysia)

Tunggal putri

1. Thalita Ramadhani Wiryawan vs Isharani Baruah (8/India)

2. Ni Kadek Dhinda Amartya Pratiwi vs Tanvi Patri (India)

3. Mutiara Ayu Puspitasari vs Disha Gupta (Amerika Serikat)

Ganda campuran

1. Rehan Naufal Kusharjanto/Melati Daeva Oktavianti (5) vs Mithileish P. Krishnan/Varna Prabhuanand (India)

2. Muhammad Nawaf Khoiriyansyah/Indah Cahya Sari Jamil vs Zenith Abbigail/Taarini Suri (India)

3. Jafar Hidayatullah/Rinjani Kwinnara Nastine vs Samuel Jones/Lizzie Tolman (8/Inggris)

Secara keseluruhan, lima dari sembilan pertandingan mempertemukan wakil Indonesia dengan pemain atau pasangan tuan rumah India.