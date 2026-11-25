JawaPos.com — Tiga wakil Indonesia berhasil menembus babak utama Syed Modi India International 2026 setelah melewati kualifikasi di Lucknow, India, Selasa (24/11/2026).

Chico Aura Dwi Wardoyo, Mutiara Ayu Puspitasari, serta pasangan Muhammad Nawaf Khoiriyansyah/Indah Cahya Sari Jamil memastikan tiket melalui kemenangan penting yang memperkuat peluang Indonesia dalam turnamen BWF World Tour Super 300 tersebut.

Keberhasilan ketiganya menghadirkan cerita berbeda dari lapangan, mulai perjuangan tiga gim hingga kemenangan meyakinkan atas wakil tuan rumah.

Hasil positif tersebut sekaligus menambah kekuatan Indonesia di babak utama, meskipun sejumlah pasangan ganda putra harus mengakhiri perjalanan lebih cepat.

Chico Aura Dwi Wardoyo Sapu Bersih Dua Pertandingan Kualifikasi Chico Aura Dwi Wardoyo menunjukkan performa solid dengan memenangi dua pertandingan kualifikasi Syed Modi India International 2026.

Mantan penghuni pelatnas Cipayung tersebut berhasil melewati dua pemain tuan rumah tanpa kehilangan satu gim pun.

Pada pertandingan pertama, Chico menghadapi Numair Shaik yang berusaha memanfaatkan keuntungan tampil di hadapan publik sendiri.

Namun, pengalaman Chico menjadi pembeda ketika dia menuntaskan pertandingan dua gim langsung dengan skor 21-14, 21-11 dalam waktu 36 menit.

Kemenangan tersebut membawa Chico menghadapi tantangan berikutnya dari pemain India lainnya, Lakshay Sharma, dalam perebutan tiket babak utama.

Chico kembali memperlihatkan konsistensi dengan mengamankan kemenangan 21-14, 21-17 setelah bertanding selama 42 menit.

Dua kemenangan tersebut menjadi modal berharga bagi Chico untuk menghadapi persaingan yang lebih berat pada fase berikutnya.

Keberhasilannya menyelesaikan dua pertandingan tanpa kehilangan gim juga memperlihatkan kesiapan menghadapi jadwal kompetisi yang menuntut kondisi fisik dan konsentrasi.

Secara keseluruhan, Chico menghabiskan 78 menit untuk menyelesaikan dua pertandingan kualifikasi dengan hasil sempurna.

Catatan tersebut menjadi awal positif bagi tunggal putra Indonesia yang berusaha melangkah lebih jauh dalam turnamen internasional di Lucknow.

Mutiara Ayu Puspitasari Lewati Duel Dramatis Selama 50 Menit Mutiara Ayu Puspitasari harus melewati pertandingan tiga gim untuk memastikan tempat di babak utama Syed Modi India International 2026.

Pebulu tangkis asal Ngawi, Jawa Timur, tersebut menyingkirkan wakil India, Rujula Ramu, dengan skor 21-14, 20-22, 21-11.

Mutiara mengawali pertandingan dengan penampilan menjanjikan setelah berhasil merebut gim pertama melalui kemenangan 21-14.

Keunggulan tersebut sempat membuka peluang menyelesaikan pertandingan lebih cepat, tetapi Rujula memberikan perlawanan sengit pada gim berikutnya.

Persaingan semakin ketat ketika kedua pemain terlibat perebutan angka hingga memasuki fase kritis gim kedua.

Mutiara akhirnya harus merelakan gim tersebut setelah Rujula mengamankan kemenangan tipis 22-20 dan memaksakan pertandingan berlanjut.

Kehilangan gim kedua tidak membuat Mutiara kehilangan kendali ketika memasuki pertandingan penentuan.

Dia justru bangkit dengan permainan lebih efektif hingga menutup gim ketiga melalui kemenangan cukup meyakinkan, 21-11.

Pertandingan selama 50 menit tersebut memperlihatkan kemampuan Mutiara menjaga konsentrasi setelah menghadapi tekanan dari pemain tuan rumah.

Keberhasilannya bangkit pada gim penentuan menjadi modal mental penting untuk menghadapi lawan berikutnya di babak utama.

Bagi Mutiara, kemenangan ini sekaligus membuka kesempatan melanjutkan kiprah pada turnamen BWF World Tour Super 300.

Persaingan selanjutnya tentu menuntut konsistensi lebih tinggi, terutama ketika menghadapi pemain dengan pengalaman dan kualitas permainan berbeda.

Nawaf/Indah Menyusul, Ganda Campuran Indonesia Menang Dua Gim Pasangan ganda campuran Muhammad Nawaf Khoiriyansyah/Indah Cahya Sari Jamil turut memastikan tiket babak utama Syed Modi India International 2026.

Mereka mengalahkan pasangan Inggris, Harry Wakefield/Sian Kelly, melalui kemenangan dua gim langsung dengan skor 21-16, 21-18.

Nawaf/Indah membutuhkan waktu 31 menit untuk menyelesaikan pertandingan sekaligus mengamankan langkah menuju fase berikutnya.

Kemenangan tersebut menjadikan mereka wakil Indonesia ketiga yang berhasil melewati babak kualifikasi turnamen di Lucknow.

Pada gim pertama, pasangan Indonesia berhasil mengungguli lawannya dengan selisih lima angka untuk mengamankan kemenangan 21-16.

Persaingan berlanjut pada gim kedua yang menghasilkan selisih lebih tipis sebelum Nawaf/Indah memastikan kemenangan 21-18.

Keberhasilan tersebut menjadi hasil penting bagi sektor ganda campuran Indonesia dalam memperluas peluang bersaing di babak utama.

Nawaf/Indah kini memiliki kesempatan menguji kemampuan menghadapi persaingan yang lebih menantang setelah melewati pasangan asal Inggris.

Raymond/Joaquin dan Isyana/Rinjani Melaju, Dua Ganda Putra Tersingkir Selain tiga wakil yang lolos dari kualifikasi, Indonesia juga mendapatkan hasil positif dari pemain yang langsung tampil di babak utama.

Ganda putra Raymond Indra/Nikolaus Joaquin dan ganda putri Isyana Syahira Meida/Rinjani Kwinnara Nastine berhasil memastikan langkah menuju babak 16 besar.

Raymond/Joaquin datang dengan status unggulan pertama pada turnamen BWF World Tour Super 300 tersebut.

Sementara itu, Isyana/Rinjani yang menempati posisi unggulan keempat juga berhasil menjaga peluang Indonesia untuk melanjutkan persaingan.

Namun, hasil berbeda harus diterima dua pasangan ganda putra Indonesia yang gagal melewati pertandingan pertama.

Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan/Patra Harapan Rindorindo serta Ali Faathir Rayhan/Devin Artha Wahyudi harus tersingkir setelah menjalani pertandingan sengit.

Yeremia/Patra mengalami kekalahan dalam pertarungan tiga gim melawan pasangan asal Malaysia pada laga pembuka mereka.

Nasib serupa menimpa Ali/Devin yang berstatus unggulan keempat setelah kalah tiga gim dari pasangan Korea Selatan.

Hasil tersebut memperlihatkan persaingan ketat yang langsung dihadapi wakil Indonesia sejak fase awal turnamen.

Meski kehilangan dua pasangan ganda putra, Indonesia masih memiliki sejumlah wakil yang berpeluang melanjutkan perjalanan di Lucknow.

Dengan tambahan Chico, Mutiara, dan Nawaf/Indah dari jalur kualifikasi, perhatian kini tertuju pada kemampuan mereka menjaga momentum di babak utama.