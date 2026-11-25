JawaPos.com - Michael Victor Sianipar memilih mengambil hikmah dari polemik pemberhentiannya sebagai Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia (FFI) periode 2024–2028 oleh PSSI.

Di tengah dinamika organisasi yang memanas, Michael menilai meningkatnya perhatian terhadap futsal nasional menjadi tanda positif perkembangan olahraga tersebut, meski persoalan kepengurusan berpotensi memengaruhi pembinaan atlet muda Indonesia.

Michael menyampaikan pandangannya dalam acara Bicara Futsal yang digelar FFI di Jakarta, Selasa (24/11).

Dia mencoba melihat persoalan yang sedang berlangsung dari sudut pandang lebih luas, terutama berkaitan dengan meningkatnya prestasi dan popularitas futsal Indonesia.

Menurut Michael, perkembangan futsal nasional dalam beberapa waktu terakhir membuat semakin banyak pihak memberikan perhatian terhadap olahraga tersebut.

Kondisi ini dinilainya membawa peluang sekaligus tantangan karena tidak semua perhatian yang muncul memberikan dampak positif bagi perkembangan futsal.

"Dengan futsal semakin berprestasi, tentu sorotan makin banyak. Dan saya mungkin ambil hikmahnya ya, mungkin kalau positive thinking gitu, justru ini bukti dan tanda futsal kita lagi naik. Makin banyak yang melirik, makin banyak yang berminat, begitu. Jadi saya ambil hikmahnya," kata Michael dikutip dari Antara, Rabu (25/11).

Michael Sianipar Ingatkan Jangan Sampai Konflik Merusak Futsal Indonesia Michael Sianipar menegaskan dinamika kepengurusan FFI tidak boleh mengorbankan perkembangan futsal Indonesia yang sedang mendapatkan perhatian publik.

Dia berharap seluruh pihak mampu mengesampingkan kepentingan pribadi demi menjaga keberlanjutan prestasi dan pembinaan olahraga tersebut.

Baginya, persoalan organisasi seharusnya diselesaikan tanpa mengganggu aktivitas olahraga yang sudah berjalan.

Apalagi, futsal Indonesia memiliki potensi besar untuk terus berkembang melalui kompetisi dan pembinaan pemain muda.

"Jangan sampai olahraganya rusak. Jangan sampai ada mengedepankan ego, kemudian olahraga yang sudah baik ini, dan semua mengakui, saya pikir sulit memungkiri gitu hal yang baik yang sudah terjadi di futsal," ucap Michael.

Pernyataan tersebut memperlihatkan perhatian Michael terhadap dampak konflik organisasi yang melampaui persoalan jabatan Ketua Umum FFI.

Dia ingin perkembangan futsal tetap menjadi prioritas utama meskipun terdapat perbedaan pandangan mengenai arah kepengurusan federasi.

Michael juga tidak menutup mata terhadap kemungkinan adanya kekurangan selama dirinya memimpin FFI sejak Oktober 2024.

Dia mengakui setiap organisasi memiliki ruang untuk melakukan perbaikan, termasuk melalui kritik dan evaluasi terhadap kepemimpinan.

Terbuka terhadap Kritik, Michael Sianipar Akui FFI Tidak Sempurna Michael Sianipar menyatakan kesiapannya menerima kritik maupun evaluasi atas kepemimpinannya di Federasi Futsal Indonesia sejak Oktober 2024.

Sikap tersebut disampaikannya di tengah keputusan PSSI menunjuk pelaksana tugas ketua umum dan munculnya persoalan terkait legitimasi kepengurusan FFI.

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Menurut dia, tidak ada federasi olahraga yang sepenuhnya terbebas dari kekurangan dalam menjalankan organisasi.

Karena itu, setiap persoalan semestinya menjadi kesempatan untuk memperbaiki tata kelola dan memperkuat perkembangan futsal nasional.

"Kalau bicara kesempurnaan, tidak ada federasi yang sempurna, sama seperti tidak ada manusia yang sempurna. Jadi saya bukan orang yang antikritik. Kalau ada kesalahan, ada kekurangan, ya ayo gitu kan kita perbaiki. Kita tidak pernah bilang kita sempurna," tambah dia.

Pernyataan Michael sekaligus menjadi respons terhadap dinamika yang berkembang setelah keputusan pemberhentiannya oleh PSSI.

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Meski demikian, dia tetap menekankan pentingnya penyelesaian persoalan secara dewasa melalui iktikad baik seluruh pihak yang terlibat.

Michael berharap perbedaan kepentingan tidak membuat perhatian terhadap pembinaan futsal nasional teralihkan dari tujuan utamanya.

Dia mengingatkan keputusan di tingkat organisasi dapat memberikan pengaruh terhadap atlet, pelajar, dan berbagai kompetisi yang masih berlangsung.

Nasib Atlet Muda Jadi Perhatian Michael di Tengah Polemik FFI Michael Sianipar menilai dampak dinamika FFI tidak hanya dirasakan pengurus federasi, tetapi juga atlet muda dan pelajar futsal Indonesia.

Menurutnya, mereka menjadi kelompok yang perlu diperhatikan karena keberlangsungan pembinaan sangat bergantung pada stabilitas organisasi olahraga.

Dia menyoroti banyaknya kompetisi futsal pelajar yang masih berjalan di tengah persoalan kepengurusan federasi.

Aktivitas tersebut menunjukkan pentingnya menjaga lingkungan olahraga agar tetap memberikan contoh positif bagi generasi muda.

"Saya berharap siapa pun, di mana pun punya iktikad yang baik juga untuk futsal supaya kita bisa menyelesaikan masalah ini dengan dewasa," ujar dia.

“Dan ingat dampaknya bukan ke jabatan satu dua orang individu, dampaknya kepada atlet-atlet muda kita, pelajar-pelajar futsal yang saya lihat sehari-hari banyak kompetisi masih berjalan hari ini, pelajar-pelajar muda yang bermain futsal, banyak yang menyaksikan," terang dia.

Michael kemudian mempertanyakan pesan yang akan diterima generasi muda apabila konflik organisasi tidak diselesaikan dengan baik.

Dia mengaitkan persoalan tersebut dengan tanggung jawab olahraga dalam membentuk karakter dan memberikan teladan kepada masyarakat.

"Apakah kita mau memberikan contoh yang buruk bagi pembangunan karakter bangsa, atau kita bisa menunjukkan bahwa olahraga kita bisa lebih baik dari ini?" lanjut dia.

Mengapa PSSI Menunjuk Vivin Cahyani sebagai Plt Ketua Umum FFI? Polemik kepengurusan FFI bermula dari keputusan PSSI menunjuk Vivin Cahyani sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum FFI atau Asosiasi Futsal Indonesia (AFI).

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Keputusan tersebut diumumkan melalui keterangan resmi pada 13 November 2026 setelah PSSI menerima 48 surat permohonan penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB).

Sebanyak 48 surat tersebut terdiri atas 20 permohonan dari klub anggota dan 28 surat dari AFI.

PSSI menyebut penunjukan pelaksana tugas merupakan respons terhadap aspirasi anggota sekaligus upaya memastikan keberlangsungan organisasi dan pembinaan futsal nasional.

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Penunjukan Vivin, yang juga merupakan anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI, tertuang dalam Surat Keputusan PSSI Nomor 271/SKEP/XI-2026 tertanggal 12 November 2026.

Dokumen tersebut ditandatangani Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersama Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi.

Keputusan itu menjadi bagian penting dari dinamika kepengurusan FFI yang kini mendapat perhatian publik.

Di tengah persoalan tersebut, Michael tetap berharap seluruh pihak menempatkan masa depan futsal Indonesia di atas kepentingan jabatan maupun individu.

Bagi Michael, meningkatnya sorotan terhadap futsal semestinya menjadi momentum memperkuat olahraga yang sedang berkembang tersebut.