JawaPos.com - Michael Victor Sianipar mengaku belum mendapatkan panggilan resmi dari pimpinan PSSI untuk membahas pemberhentian sebagai Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia (FFI) periode 2024–2028.

Padahal, Michael Sianipar sudah melaporkan persoalan internal federasi kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir lebih dari sebulan lalu dan berharap mendapatkan kesempatan untuk memberikan klarifikasi.

Pernyataan tersebut disampaikan Michael dalam acara Bicara Futsal yang digelar FFI di Jakarta, Selasa (24/11).

Dia mempertanyakan keputusan PSSI yang memberhentikannya secara sepihak tanpa terlebih dahulu menjelaskan alasan maupun dasar pengambilan keputusan tersebut.

Persoalan ini mencuat setelah PSSI menunjuk Vivin Cahyani sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum FFI atau Asosiasi Futsal Indonesia (AFI) pada 12 November 2026.

Penunjukan tersebut sekaligus memunculkan polemik mengenai kepemimpinan federasi futsal nasional yang sebelumnya berada di bawah kendali Michael.

Michael Victor Sianipar Mengaku Sudah Sebulan Menunggu Panggilan Erick Thohir Michael Victor Sianipar mengungkapkan komunikasi terakhirnya dengan Erick Thohir terkait persoalan internal FFI berlangsung lebih dari sebulan lalu.

Dalam komunikasi tersebut, menurut Michael, Erick sempat menyampaikan rencana untuk memanggil dirinya guna membicarakan perkembangan situasi organisasi.

"Yang pasti dari lebih dari sebulan yang lalu saat saya melaporkan ke Pak Erick terkait dengan perkembangan ini, beliau sampaikan, ya mungkin saya enggak etis kalau bicara kalimat-kalimat yang disampaikan beliau, tapi ya beliau sampaikan mau panggil," kata Michael, dikutip dari Antara, Rabu (25/11).

Namun, hingga pernyataan itu disampaikan, Michael mengaku belum menerima undangan untuk bertemu langsung dengan pimpinan PSSI.

Dia menilai inisiatif pertemuan seharusnya datang dari induk organisasi sepak bola Indonesia tersebut, terutama setelah keputusan pemberhentiannya diterbitkan.

"Tapi sampai hari ini saya belum dipanggil. Jadi menurut saya untuk memanggil ini bolanya bukan di saya gitu, karena ini kan kita juga dalam tanda petik kita ini anaknya nih. Ya kita berharap ya orang tua yang melihat kalau memang anaknya bermasalah ya panggillah," tambah dia.

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Michael menggunakan perumpamaan hubungan orang tua dan anak untuk menggambarkan posisi FFI sebagai organisasi yang berada dalam naungan PSSI.

Menurutnya, komunikasi langsung menjadi langkah penting ketika muncul persoalan yang berpotensi memengaruhi hubungan kedua organisasi.

"Karena sekali lagi, sampai dengan hari ini saya tidak tahu apa salah saya sehingga saya harus diberhentikan secara sepihak melalui SK PSSI," lanjut dia.

Michael Tegaskan Tidak Pernah Menutup Komunikasi dengan PSSI Michael Victor Sianipar menegaskan dirinya selalu membuka ruang dialog dengan PSSI untuk menyelesaikan persoalan internal FFI.

Bahkan, dia mengaku sudah mengambil inisiatif menghubungi pimpinan PSSI ketika dinamika organisasi mulai berkembang sebelum keputusan pemberhentian diterbitkan.

Langkah tersebut dilakukan dengan harapan persoalan yang muncul bisa dibicarakan secara terbuka melalui mekanisme organisasi.

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Michael menginginkan adanya tindakan serius dari PSSI agar setiap pihak mendapatkan kesempatan menyampaikan penjelasan dan mengklarifikasi keluhan yang berkembang.

"Jadi kalau memang ada permasalahan, ya seharusnya dipanggil, diberikan ruang untuk sama-sama mengklarifikasi kalau memang ada pihak yang punya keluhan atau ada dasar yang serius," kata dia.

Menurut Michael, kesempatan memberikan klarifikasi menjadi bagian penting dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepemimpinan organisasi.

Dia menyayangkan belum adanya komunikasi langsung yang menjelaskan persoalan apa yang sebenarnya menjadi dasar pemberhentian dirinya.

Sikap tersebut sekaligus memperlihatkan Michael tidak menolak kemungkinan adanya pembahasan mengenai masalah internal federasi.

Namun, dia berharap pembahasan dilakukan melalui dialog resmi sehingga keputusan yang diambil memiliki dasar jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

SK Pemberhentian Dipersoalkan, Michael Sebut Ada Cacat Prosedur Michael Victor Sianipar menilai surat keputusan pemberhentiannya sebagai Ketua Umum FFI memiliki persoalan prosedural karena diterbitkan secara sepihak.

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Penilaian tersebut muncul lantaran dirinya mengaku tidak mendapatkan kesempatan memberikan klarifikasi sebelum PSSI mengambil keputusan terkait jabatannya.

PSSI sebelumnya menerbitkan Surat Keputusan Nomor 271/SKEP/XI-2026 tertanggal 12 November 2026 yang menetapkan Vivin Cahyani sebagai Plt Ketua Umum FFI.

Dokumen tersebut ditandatangani Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersama Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi sebagai dasar penunjukan kepemimpinan sementara.

Vivin Cahyani sendiri merupakan anggota Komite Eksekutif atau Exco PSSI yang dipercaya menjalankan tugas sebagai pelaksana ketua umum federasi.

Penunjukan tersebut menjadi titik penting dalam polemik karena Michael masih mempertanyakan dasar pemberhentiannya dari jabatan yang diperoleh melalui kongres.

Bagi Michael, persoalan yang dihadapi bukan semata-mata mengenai siapa yang menduduki kursi pimpinan FFI setelah keputusan PSSI diterbitkan.

Dia menekankan pentingnya menghormati mekanisme organisasi, termasuk prosedur pemberhentian seorang ketua umum yang sebelumnya mendapatkan mandat melalui kongres.

Michael juga mempertanyakan alasan konkret di balik keputusan PSSI yang menurutnya belum pernah disampaikan secara langsung kepada dirinya.

Tanpa penjelasan tersebut, dia merasa belum mendapatkan kesempatan untuk memahami ataupun menjawab persoalan yang mungkin menjadi pertimbangan induk organisasi.

Mandat Kongres FFI 2024 Jadi Dasar Michael Mempertahankan Jabatan Michael Victor Sianipar menegaskan mandat Kongres FFI 2024 menjadi dasar dirinya tetap menganggap jabatan ketua umum periode 2024–2028 masih berlaku.

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Dia berpandangan pemberhentian pimpinan federasi harus mengikuti prosedur organisasi, bukan sekadar melalui penerbitan keputusan sepihak.

Perbedaan pandangan tersebut membuat status kepemimpinan FFI menjadi persoalan yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut dari pihak terkait.

Di satu sisi PSSI telah menunjuk pelaksana tugas, sementara Michael tetap berpegang pada legitimasi kepemimpinannya berdasarkan hasil kongres.

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"Saya sampai hari ini enggak tahu dasar PSSI menyatakan memberhentikan saya ini apa, gitu. Apa salah saya sehingga saya diberhentikan secara sepihak," tegas Michael.

"Bagi saya, jabatan saya ini mengacu kepada mandat Kongres FFI 2024 yang masih berlaku dan sah. Jadi kalaupun ada mau memberhentikan saya pun ada prosedurnya," lanjut dia.

"Tapi terlepas dari prosedur, saya ingin tahu apa salah saya. Apa salah saya? Kasih tahu saya, panggil saya. Saya siap dipanggil kapan pun," sambung dia.

Pernyataan tersebut mempertegas keinginan Michael untuk memperoleh penjelasan langsung mengenai keputusan yang berdampak pada kepemimpinannya di FFI.

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Dia menyatakan kesiapan menghadiri pertemuan kapan pun apabila PSSI benar-benar membuka ruang komunikasi untuk membahas polemik tersebut.

Kini, perhatian tertuju pada kemungkinan adanya dialog antara Michael dan pimpinan PSSI untuk menjernihkan persoalan pemberhentian tersebut.