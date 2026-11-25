JawaPos.com - Dawson Nobel Lamuda, siswa kelas IX SMPK PENABUR Kota Wisata, menjalani kompetisi besar pertamanya di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026 cabang olahraga menembak. Setelah enam bulan persiapan, Dawson menutup debutnya dengan peringkat 11 beregu dan peringkat 28 individu. Ketertarikan Dawson pada olahraga menembak bermula saat kedua orang tuanya melihat bakat yang dimilikinya. Ia mulai berlatih serius sejak Mei 2025.

“Kedua orang tua saya lalu mulai mengarahkan untuk menekuni olahraga menembak,” ujar Dawson.

Menurut Dawson, olahraga menembak tidak hanya menuntut ketepatan membidik, tetapi juga kemampuan membaca arah dan kecepatan angin, suhu, serta memahami peralatan. Ia menilai latihan tersebut turut membentuk kedisiplinan, fokus, dan kesabaran, termasuk dalam kegiatan akademik.

Dawson Nobel Lamuda. (Istimewa)

Menjelang Porprov, Dawson berlatih dua hingga empat kali seminggu, termasuk dalam kondisi angin ekstrem. Ia juga mengikuti sejumlah kompetisi pemanasan, seperti Merah Putih International Shooting Championship 2026 dan Piala Panglima TNI 2026, serta menjalani latihan fisik di rumah dan sekolah.

Dawson mengatakan, salah satu tantangan saat bertanding adalah menjaga ketenangan. Dalam pertandingan, konsentrasi sempat terganggu ketika ia menyelesaikan sisa dari 25 target bidikan. Satu bidikan meleset akibat angin.

“Saya menarik napas ketika bidikan melesat dan mulai berdoa kepada Tuhan agar dapat menyelesaikan pertandingan dengan baik,” kata Dawson.

Ia mengakui hasil debutnya belum maksimal, tetapi menjadi bekal untuk kompetisi berikutnya. “Ini menjadi kompetisi besar pertama yang saya ikuti dan hasilnya masih belum maksimal, namun dapat dijadikan pelajaran berharga untuk kompetisi selanjutnya,” ujarnya.

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Kepala SMPK PENABUR Kota Wisata, Yunianto, menyampaikan apresiasi kepada Dawson dan keluarganya. Sekolah, kata dia, mendukung siswa untuk mengembangkan bakat melalui kegiatan ekstrakurikuler dan memberi kesempatan mengikuti kompetisi di dalam maupun luar sekolah.