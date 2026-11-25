JawaPos.com - Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia (FFI) 2024-2028 yang dicopot PSSI, Michael Victor Sianipar, mencoba mengambil hikmah dari dinamika yang sedang terjadi di FFI, dikutip dari ANTARA.

Dalam acara "Bicara Futsal" yang digelar FFI di Jakarta, Selasa, Michael mengatakan prestasi futsal Indonesia belakangan ini membuat semakin banyak pihak menaruh perhatian dan minat terhadap olahraga ini.

"Dengan futsal semakin berprestasi, tentu sorotan makin banyak. Dan saya mungkin ambil hikmahnya ya, mungkin kalau 'positive thinking' gitu, justru ini bukti dan tanda futsal kita lagi naik. Makin banyak yang melirik, makin banyak yang berminat, begitu. Jadi saya ambil hikmahnya," kata Michael kepada awak media.

Ia mengatakan saat ini futsal Indonesia banyak mendapatkan sorotan, tetapi tak semua sorotan ini menurutnya positif. Kendati demikian, Michael berharap dinamika yang terjadi sekarang tidak menghambat perkembangan olahraga futsal yang menurutnya memiliki potensi besar di masa mendatang.

"Jangan sampai olahraganya rusak. Jangan sampai ada mengedepankan ego, kemudian olahraga yang sudah baik ini, dan semua mengakui, saya pikir sulit memungkiri gitu hal yang baik yang sudah terjadi di futsal," ucap Michael.

Dalam kesempatan yang sama, ia juga menyadari bahwa tidak ada federasi yang sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, ia mengaku terbuka terhadap kritik maupun evaluasi apabila terdapat kekurangan dalam kepemimpinannya selama menjabat sebagai Ketua Umum FFI sejak Oktober 2024.

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"Kalau bicara kesempurnaan, tidak ada federasi yang sempurna, sama seperti tidak ada manusia yang sempurna. Jadi saya bukan orang yang antikritik. Kalau ada kesalahan, ada kekurangan, ya ayo gitu kan kita perbaiki. Kita tidak pernah bilang kita sempurna," tambah dia.

Lebih lanjut, Michael berharap setiap pihak yang terlibat dalam dinamika ini tetap memiliki iktikad baik untuk menyelesaikan persoalan secara dewasa, terutama dengan menempatkan kepentingan futsal Indonesia di atas kepentingan individu.

"Saya berharap siapa pun, di mana pun punya iktikad yang baik juga untuk futsal supaya kita bisa menyelesaikan masalah ini dengan dewasa. Dan ingat dampaknya bukan ke jabatan satu dua orang individu, dampaknya kepada atlet-atlet muda kita, pelajar-pelajar futsal yang saya lihat sehari-hari banyak kompetisi masih berjalan hari ini, pelajar-pelajar muda yang bermain futsal, banyak yang menyaksikan," ujar dia.

"Apakah kita mau memberikan contoh yang buruk bagi pembangunan karakter bangsa, atau kita bisa menunjukkan bahwa olahraga kita bisa lebih baik dari ini?," lanjut dia.

Sebelumnya, pada 13 November, PSSI mengirimkan sebuah rilis yang menyatakan bahwa mereka telah menunjuk Vivin Cahyani sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia (FFI) atau Asosiasi Futsal Indonesia (AFI) setelah menerima menerima 48 surat permohonan penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB), terdiri atas 20 surat dari klub anggota dan 28 surat dari AFI.

Dalam keterangan resmi mereka, PSSI menyampaikan bahwa keputusan ini diambil sebagai langkah atau respons atas aspirasi anggota yang meminta KLB sekaligus untuk memastikan keberlangsungan organisasi dan pembinaan futsal nasional tetap berjalan dengan baik.