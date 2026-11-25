JawaPos.com - Kisruh kepemimpinan di Federasi Futsal Indonesia (FFI) mulai menimbulkan kekhawatiran terhadap agenda Timnas Futsal Indonesia. Eks Ketum FFI, Michael Sianipar, cemas polemik dualisme organisasi bisa membuat Timnas Futsal Brasil membatalkan rencana kunjungan ke Indonesia pada April 2027.

Kekhawatiran itu muncul karena kedatangan Brasil merupakan bagian dari kesepakatan uji coba yang telah ditandatangani Michael saat mendampingi skuad Garuda mengikuti turnamen di Brasil, pada Oktober lalu. Dalam perjanjian tersebut, Brasil berkewajiban melakoni dua pertandingan balasan di Indonesia.

Michael berharap kesepakatan itu tetap berjalan sesuai rencana dan tidak terpengaruh oleh persoalan internal federasi. Namun, dia menilai ketidakjelasan kepemimpinan FFI berpotensi membuat pihak Brasil ragu untuk datang ke Indonesia.

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"Saya tentu sangat berharap Brasil tetap akan datang. Tapi kalau Brasil besok mikir, 'Ini kami bawa suratnya sama siapa ini? Nanti yang menerima kami siapa nih kalau ada dua federasi yang mengaku sah?' Udah deh daripada mengambil risiko terbang jauh-jauh terus acaranya malah ribut," ujar Michael kepada wartawan di Jakarta, Selasa (24/11).

Menurut Michael, polemik yang terjadi di tubuh FFI bukan lagi persoalan internal semata. Gejolak tersebut bahkan disebut telah menjadi perhatian sejumlah petinggi federasi futsal dari Brasil, Portugal, Jepang, Malaysia, hingga Thailand.

Dia juga menduga situasi organisasi yang tidak kondusif turut memengaruhi batalnya rencana kedatangan timnas futsal Belanda dan Tiongkok ke Indonesia. Kondisi itu dikhawatirkan semakin menghambat agenda internasional yang telah disusun untuk meningkatkan kualitas Timnas Futsal Indonesia.

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Selain agenda pertandingan internasional, Michael turut menyoroti rencana pemusatan latihan Timnas Futsal Putri Indonesia ke Portugal pada Februari 2027. Program yang didanai Djarum Foundation tersebut juga berpotensi terdampak apabila polemik kepemimpinan FFI terus berlanjut.

Michael menyebut ketidakpastian organisasi dapat memengaruhi kepercayaan mitra komersial terhadap program pengembangan futsal nasional. Padahal, dukungan sponsor swasta dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan berbagai agenda tim nasional maupun kompetisi domestik.

"Mitra kami dari sponsor juga sudah bicara, kalau futsal begini-begini belum tentu mereka mau lanjut. Kami susah payah meyakinkan swasta semakin banyak masuk, tapi kalau ada manuver kepentingan sesaat di dalam, yang rugi nanti program timnas dan liga," ucap Michael.

Adapun polemik kepemimpinan FFI bermula setelah PSSI menerima 48 surat permohonan penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB). Menindaklanjuti permohonan tersebut, PSSI kemudian menunjuk Vivin Cahyani sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketum FFI.

Penunjukan Vivin tertuang dalam Surat Keputusan PSSI Nomor 271/SKEP/XI-2026 tertanggal 12 November 2026. Dokumen tersebut ditandatangani langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersama Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi.