JawaPos.com - Sebanyak 15 ekor kuda hasil penyelamatan mendapat dukungan perawatan medis dari SARGA.CO melalui kerja sama dengan Jakarta Animal Aid Network (JAAN) Domestic.

Kolaborasi tersebut bertujuan membantu memenuhi kebutuhan kesehatan dan meningkatkan kesejahteraan kuda-kuda yang sebelumnya merupakan kuda delman.

Kerja sama itu resmi dimulai setelah kedua pihak menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) di Shelter JAAN Domestic, Bogor, Selasa (24/11).

Penandatanganan tersebut dihadiri sejumlah perwakilan dari kedua organisasi, di antaranya Direktur Utama SARGA.CO Nugdha Achadie dan Founder sekaligus CEO JAAN Karin Helga Franken.

Melalui kesepakatan tersebut, SARGA.CO akan menanggung biaya medis, obat-obatan, serta kebutuhan perawatan selama satu tahun penuh bagi 15 kuda di bawah penanganan JAAN Domestic.

Hewan-hewan tersebut sebelumnya diselamatkan dan dipensiunkan dari pekerjaan sebagai kuda delman karena faktor usia, kondisi fisik, hingga riwayat luka dan trauma.

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Kondisi sejumlah kuda yang diselamatkan memang membutuhkan perhatian khusus.

Selain faktor usia, sebagian di antaranya mengalami gangguan kesehatan akibat beban pekerjaan dan kondisi kehidupan yang pernah mereka jalani.

Direktur Utama SARGA.CO Nugdha Achadie mengatakan, kepedulian terhadap kesejahteraan hewan harus menjadi bagian dari perkembangan industri olahraga dan hiburan.

Menurut dia, tanggung jawab terhadap makhluk hidup tidak boleh dikesampingkan di tengah pertumbuhan industri tersebut.

“Bagi SARGA.CO, perkembangan industri olahraga dan hiburan harus berjalan seiring dengan tanggung jawab dan kepedulian terhadap lingkungan serta makhluk hidup yang menjadi bagian dari ekosistemnya," papar Nugdha Achadie.

"Kami berharap komitmen selama satu tahun ini dapat membantu JAAN memberikan perawatan yang layak dan berkelanjutan bagi kuda-kuda hasil penyelamatan, sekaligus mendorong kepedulian lebih luas terhadap kesejahteraan kuda,” ucap Nugdha dalam keterangannya, Selasa (24/11).

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Dalam kerja sama ini, JAAN Domestic bertindak sebagai mitra pelaksana yang bertanggung jawab terhadap penanganan dan perawatan kuda-kuda tersebut.

Organisasi yang bergerak di bidang perlindungan serta kesejahteraan hewan itu memiliki pengalaman panjang dalam menangani satwa, termasuk melalui Program Peduli Kuda Pekerja yang telah berjalan sejak 2009.

Program tersebut tidak hanya berfokus pada penyelamatan dan penanganan medis.

JAAN juga melakukan pendampingan kepada pemilik kuda, kusir, komunitas, serta instansi terkait untuk meningkatkan standar kesejahteraan kuda pekerja secara berkelanjutan.

Founder sekaligus CEO JAAN Karin Helga Franken menyebut banyak kuda yang berhasil diselamatkan masih mengalami berbagai persoalan kesehatan.

Kondisi tersebut membuat mereka membutuhkan pengobatan dan pemeliharaan secara rutin dalam jangka panjang.

“Banyak dari kuda-kuda yang telah kami selamatkan selama ini, termasuk yang masih tinggal bersama kami hingga sekarang, memiliki berbagai masalah kesehatan akibat kehidupan berat yang pernah mereka alami," tutur Karin Helga Franken.

"Mereka membutuhkan perawatan medis, pengobatan, serta pemeliharaan yang berkelanjutan. Dukungan finansial ini memungkinkan kami untuk memberikan perawatan yang lebih baik lagi bagi kuda-kuda rescue kami. Untuk itu, kami sungguh merasa sangat berterima kasih,” ungkap Karin.

Sebelum menjalin kerja sama, tim SARGA.CO telah melakukan survei lapangan dan pemetaan kebutuhan di shelter JAAN Domestic sejak Agustus 2026.

Dalam kunjungan tersebut, mereka menemukan sejumlah kuda dengan kondisi kesehatan yang memerlukan penanganan lebih lanjut.

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Salah satunya adalah Howie, kuda yang ditemukan dalam kondisi malnutrisi atau kekurangan gizi.

Selain itu, Howie juga mengalami laminitis atau gangguan pada kuku, kelainan konformasi kaki depan, serta sejumlah masalah kesehatan lainnya.

Temuan tersebut menjadi salah satu gambaran mengenai pentingnya perawatan medis berkelanjutan bagi kuda hasil penyelamatan.

Nugdha menilai tanggung jawab manusia terhadap kuda tidak seharusnya berakhir ketika hewan tersebut tidak lagi digunakan untuk bekerja maupun mengikuti kegiatan olahraga.

“Kami percaya bahwa tanggung jawab kita terhadap kuda jauh melampaui peran mereka dalam olahraga, kompetisi, maupun berbagai bentuk pengabdian yang telah mereka lakukan bersama manusia," terang Nugdha.

"Mereka berhak mendapatkan perhatian dan dukungan terhadap kesejahteraan secara berkelanjutan,” imbuh Nugdha.

Ke depan, kedua pihak juga berencana menjajaki sejumlah program lanjutan untuk memperluas dukungan terhadap kesejahteraan kuda.