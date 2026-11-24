JawaPos.com - Michael Sianipar meminta PSSI menjelaskan secara terbuka dasar keputusan pemberhentian dirinya dari jabatan Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia (FFI).

Dia bahkan menantang PSSI membuktikan kesalahan yang menjadi alasan dirinya dicopot secara sepihak.

Michael mengaku hingga saat ini belum mendapatkan penjelasan mengenai alasan di balik penerbitan surat keputusan (SK) pemberhentiannya.

Dia juga mempertanyakan prosedur yang ditempuh PSSI karena merasa tidak pernah dipanggil untuk memberikan klarifikasi sebelum keputusan tersebut dikeluarkan.

Menurut Michael, pemberhentian dirinya tidak bisa dilakukan begitu saja tanpa mengikuti mekanisme organisasi yang berlaku.

Terlebih, dia menilai kepengurusan FFI periode 2024-2028 masih memiliki mandat sah berdasar hasil Kongres FFI pada 2024.

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"Saya sampai hari ini enggak tahu dasar PSSI menyatakan memberhentikan saya ini apa. Apa salah saya sehingga saya diberhentikan secara sepihak?" ujar Michael Sianipar.

"Bagi saya, jabatan saya ini mengacu kepada mandat Kongres FFI 2024 yang masih berlaku dan sah," kata Michael kepada wartawan di Jakarta, Selasa (24/11).

Dia menegaskan, keputusan terkait pemberhentian ketua umum yang dipilih melalui kongres harus mengacu pada aturan organisasi. Karena itu, Michael meminta PSSI menjelaskan landasan keputusan tersebut.

Termasuk memberikan ruang bagi dirinya untuk menyampaikan penjelasan apabila terdapat persoalan yang dipermasalahkan.

"Kalau memang ada permasalahan, ya seharusnya dipanggil, diberikan ruang untuk sama-sama mengklarifikasi kalau memang ada pihak yang punya keluhan atau ada dasar yang serius. Ya ayo kita bahas, kita buka begitu," ujar Michael Sianipar.

Michael mengaku sebenarnya tidak pernah menutup pintu komunikasi dengan PSSI untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Bahkan, lebih dari sebulan sebelum memberikan keterangan kepada wartawan, dia mengklaim telah menghubungi Ketua Umum PSSI Erick Thohir guna menyampaikan perkembangan situasi di internal FFI.

Namun, komunikasi tersebut belum berujung pada pemanggilan untuk membahas persoalan yang terjadi.

Michael pun kembali menegaskan kesiapannya untuk memberikan penjelasan apabila PSSI ingin meminta klarifikasi secara langsung.

"Saya sudah komunikasi. Jadi, kalau memang ada permasalahan, ya seharusnya dipanggil. Saya siap dipanggil kapan pun," terang Michael.

Tidak hanya menyampaikan keberatan secara lisan, Michael juga telah mengambil langkah melalui jalur organisasi.

Dia mengirimkan surat keberatan kepada PSSI terkait penerbitan SK pemberhentiannya serta melaporkan persoalan tersebut kepada Komite Etik PSSI.

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Langkah itu diambil agar keputusan pemberhentiannya dapat diperiksa secara objektif melalui mekanisme yang tersedia di internal federasi.

Michael dijadwalkan memenuhi panggilan Komite Etik PSSI pada Jumat (27/11) untuk memberikan penjelasan mengenai laporan yang telah disampaikan.

"Saya punya keyakinan dan punya harapan Komite Etik di PSSI punya independensi dan punya objektivitas. Bagi saya, satu kewajiban yang perlu saya lakukan adalah menyampaikan keluhan saya kepada Komite Etik agar bisa dipertimbangkan," terang dia.

Polemik kepemimpinan FFI bermula setelah PSSI menerima 48 surat permohonan penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB).

Menindaklanjuti permohonan tersebut, PSSI menunjuk Vivin Cahyani sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Asosiasi Futsal Indonesia/Federasi Futsal Indonesia (AFI/FFI).

Penunjukan Vivin tertuang dalam SK PSSI Nomor 271/SKEP/XI-2026 tertanggal 12 November 2026.

Dokumen tersebut ditandatangani Ketum PSSI Erick Thohir dan Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi.

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Dari 48 surat permohonan yang diterima, sebanyak 20 di antaranya berasal dari klub anggota, sedangkan 28 lainnya diajukan Asosiasi Futsal Provinsi (AFP).

Jumlah tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan minimal dua pertiga anggota pemilik hak suara sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga FFI.

Melalui KLB, anggota FFI nantinya akan menentukan kepemimpinan baru sesuai mekanisme organisasi.

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Sementara itu, Vivin mendapat mandat untuk menjalankan roda organisasi sekaligus mempersiapkan dan menyelenggarakan KLB pemilihan pengurus FFI.

Dalam SK tersebut, PSSI juga menyatakan keputusan penetapan Ketua Umum FFI periode 2024-2028 tidak berlaku lagi.