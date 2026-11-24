JawaPos.com - Kimi Antonelli menceritakan perjuangannya untuk menjadi juara di GP Las Vegas, Minggu (22/11/2026). Namun, sang juara dunia harus puas menempati posisi keempat.

Melalui sosial media, Kimi Antonelli mengakui bahwa balapan berjalan sangat sengit. Dia sebenarnya sangat bertekad untuk menjadi juara di GP Las Vegas.

Namun, pembalap asal Italia tersebut melakukan sebuah kesalahan yang membuatnya gagal untuk menempati posisi pertama. Meskipun demikian, Kimi Antonelli tetap mengapresiasi kerja keras timnya dan mulai fokus di balapan selanjutnya.

"P4 di Las Vegas tadi malam. Balapan yang sangat seru dengan jumlah aksi saling menyalip terbanyak yang pernah saya lihat. Saya tahu kemenangan bisa kami raih dan saya mencoba segala cara untuk mencapai posisi pertama," tulis Kimi Antonelli di Instagram, Selasa (24/11/2026).

"Sayangnya, saya mencoba sesuatu yang berbeda saat memacu mobil hingga akhir, yang menyebabkan sistem manajemen energi mengalami krisis dan membuat saya kehilangan podium," jelas pembalap 20 tahun tersebut.

"Terima kasih sebesar-besarnya kepada tim, yang masih terus berjuang habis-habisan terlepas dari hasil kejuaraan. Sampai jumpa di balapan selanjutnya!" tutup Kimi Antonelli.

Pada balapan di Las Vegas Street Circuit, Kimi Antonelli sebenarnya menjalani balapan di posisi pertama. Namun, dia harus menempati posisi keenam akibat mendapatkan penalti karena Mercedes melakukan pergantian komponen mesin pembakaran internal (Internal Combustion Engine) baru pada mobilnya.

Di awal balapan, Antonelli harus menempati posisi ketujuh hingga lap kesembilan. Pada lap ke-21, dia terus konsisten berada di tempat kelima.