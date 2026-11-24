JawaPos.com - Tiga wakil Indonesia bersiap tampil pada BWF World Tour Finals 2026 di Hangzhou, Tiongkok pada 9–13 Desember setelah memastikan tempat melalui klasemen Race to Finals yang berakhir setelah Hong Kong Open 2026.

Ketiga wakil Merah Putih itu adalah Alwi Farhan pada tunggal putra, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri dalam ganda putra, dan Amallia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti pada ganda putri.

Mereka membuka peluang Indonesia untuk kembali berada di partai puncak setelah terakhir kali mencapainya pada 2022 melalui Anthony Sinisuka Ginting dan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan yang sama-sama finis sebagai runner-up.

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Pada tiga edisi berikutnya, 2023 hingga 2025, tidak ada wakil Indonesia yang melangkah ke final.

Alwi menjadi salah satu pemain yang mencuri perhatian setelah memastikan tempat di World Tour Finals untuk pertama kali sepanjang kariernya.

Pebulu tangkis berusia 21 tahun itu akan menghadapi persaingan ketat pada tunggal putra dari juara dunia 2026 Alex Lanier, juara bertahan Christo Popov, serta sejumlah pemain papan atas seperti Kunlavut Vitidsarn dan Anders Antonsen.

Persaingan tunggal putra juga menarik karena tidak ada wakil Tiongkok dalam daftar delapan pemain yang lolos kualifikasi. Sebaliknya, Eropa menempatkan tiga wakil melalui Lanier, Popov, dan Antonsen.

Fajar/Fikri akan berupaya memperbaiki hasil pada World Tour Finals 2025 ketika langkah mereka terhenti pada fase grup.

Mereka akan kembali bersaing dengan sejumlah ganda putra elite dunia, termasuk Kim Won-ho/Seo Seung-jae dari Korea Selatan, Liang Wei Keng/Wang Chang dari China, serta Goh Sze Fei/Nur Izzuddin Rumsani dari Malaysia.

Pada ganda putri, Tiwi/Fadia memastikan tiket setelah mencapai semifinal Hong Kong Open 2026 meski dikalahkan pasangan Jepang Sumire Nakade/Miyu Takahashi 16-21, 21-23.

Keduanya akan menghadapi pada unggulan seperti Liu Sheng Shu/Tan Ning, Baek Ha-na/Lee So-hee, dan Pearly Tan/Thinaah Muralitharan.

Indonesia tidak meloloskan wakilnya pada tunggal putri dan ganda campuran.

BWF World Tour Finals 2026 menyediakan total hadiah 3,5 juta dolar AS (Rp63,6 miliar), meningkat dari 3 juta dolar AS pada edisi sebelumnya.

Turnamen ini mempertemukan delapan pemain atau pasangan pada dalam sistem dua grup. Dua peringkat teratas setiap grup melaju ke semifinal.

Daftar peserta masih menunggu proses undangan dan konfirmasi keikutsertaan dari BWF. Undangan dijadwalkan pada 24 November, sedangkan batas penerimaan pada 27 November, sebelum pengundian grup berlangsung 5 Desember.

Daftar pemain lolos kualifikasi BWF World Tour Finals 2026:



Tunggal putra

Christo Popov (Prancis) Alwi Farhan (Indonesia) Victor Lai (Kanada) Anders Antonsen (Denmark) Lakshya Sen (India) Chou Tien Chen (Taiwan) Kunlavut Vitidsarn (Thailand) Alex Lanier (Prancis) Tunggal putri

An Se-young (Korea Selatan) Akane Yamaguchi (Jepang) Wang Zhi Yi (China) Chen Yu Fei (China) Pusarla V. Sindhu (India) Pornpawee Chochuwong (Thailand) Ratchanok Intanon (Thailand) Tomoka Miyazaki (Jepang) Ganda putra

Goh Sze Fei/Nur Izzuddin Rumsani (Malaysia) Kim Won-ho/Seo Seung-jae (Korea Selatan) Takuro Hoki/Yugo Kobayashi (Jepang) Ben Lane/Sean Vendy (Inggris) Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri (Indonesia) Daniel Lundgaard/Mads Vestergaard (Denmark) Chen Bo Yang/Liu Yi (China) Liang Wei Keng/Wang Chang (China) Ganda putri

Pearly Tan/Thinaah Muralitharan (Malaysia) Yuki Fukushima/Mayu Matsumoto (Jepang) Rin Iwanaga/Kie Nakanishi (Jepang) Liu Sheng Shu/Tan Ning (China) Hsu Yin Hui/Lin Jhih Yun (Taiwan) Gabriela Stoeva/Stefani Stoeva (Bulgaria) Amallia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti (Indonesia) Baek Ha-na/Lee So-hee (Korea Selatan) Ganda campuran