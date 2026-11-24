JawaPos.com - PT Pertamina Patra Niaga melalui produk bahan bakar berkualitas tinggi Pertamax Turbo mendukung pembangunan regenerasi pembalap nasional lewat penyelenggaraan Grand Final Pertamax Turbo MotoPrix 2026 di Sentul International Karting Circuit, Bogor, Jawa Barat.

Direktur Pemasaran Ritel PT Pertamina Patra Niaga Eko Ricky Susanto menjelaskan bahwa kehadiran Pertamax Turbo sebagai sponsor utama sekaligus official fuel partner pada kegiatan itu menjadi bukti nyata komitmen perusahaan dalam mendukung ekosistem motorsport di tanah air.

"Program Grand Final Pertamax Turbo MotoPrix 2026 merupakan bagian dari komitmen kami untuk terus terlibat dan menjadi bagian dari berbagai gelaran motorsport di Indonesia," kata dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

Lebih lanjut dia menjelaskan sebagai ofisial, Pertamax Turbo digunakan untuk mendukung kebutuhan bahan bakar dalam penyelenggaraan MotoPrix 2026. Dukungan itu juga menjadi momentum untuk menunjukkan produk BBM yang berkualitas.

Melalui dukungan Pertamax Turbo pada ajang balap motor nasional, perusahaan berharap ekosistem balap nasional semakin matang dan mampu melahirkan bibit-bibit unggul yang siap bersaing di tingkat yang lebih tinggi.

Pertamax Turbo MotoPrix 2026 merupakan kejuaraan balap motor nasional yang digelar sepanjang tahun 2026 di berbagai wilayah Indonesia sebagai wadah bagi para pembalap daerah untuk berkompetisi dan mengasah kemampuan terbaiknya.

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Rangkaian kejuaraan itu memperebutkan gelar juara nasional di berbagai kelas, antara lain Moto Mini, Bebek 4T TU 150cc Expert, Novice dan Beginner, serta kelas Pocket Bike dan Matic.

Dalam babak puncak, lahir tujuh juara umum dari masing-masing kategori. Salah satunya adalah Mochamad Arkana Ardin Kurniawan asal Jawa Barat yang sukses menjuarai Kelas Bebek 150 cc. Dia mengaku senang dapat berpartisipasi sekaligus puas dengan performa BBM dari Pertamina yang membantu meningkatkan akselerasi motornya hingga menyentuh garis finis pertama.

"Alhamdulillah, senang sekali bisa berada podium satu. Pertamax Turbo itu enak banget buat dipakai balap," ujar dia.

Sementara itu, gelar juara umum Kelas Matic Wanita berhasil diraih oleh Eca Sabana. Dia bersyukur atas pencapaian tersebut serta mengapresiasi stabilitas performa Pertamax Turbo sepanjang musim balap berlangsung.