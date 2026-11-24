JawaPos.com - Sebanyak 27 pembalap telah mengonfirmasi keikutsertaan dalam FIA Rallycross World Cup Indonesia 2026 yang akan digelar di Ancol Rallycross Circuit, Jakarta, pada 5–6 Desember 2026. Ajang ini menjadi penyelenggaraan pertama Piala Dunia rallycross di Indonesia.

Para pembalap akan bersaing di dua kelas utama, yakni RX1 dengan 13 peserta dan RX5 dengan 14 peserta. Deputy Chief of Sarga Motorsport Ricky Wirjan mengatakan peserta memiliki pengalaman di kejuaraan rallycross dunia, termasuk sejumlah juara dan legenda motorsport.

“Dari 27 pembalap yang sudah mengkonfirmasi keterlibatan mereka, 13 di antaranya akan bertarung di Kelas RX1 dan 14 pembalap akan bersaing di Kelas RX5. Rata-rata semuanya sudah memiliki jam terbang tinggi di kejuaraan rallycross dunia, bahkan di antaranya adalah legenda motorsport dunia dan juara bertahan rallycross Eropa,” ujar Ricky.

Loeb dan Hansen Perkuat Tim Indonesia

Di kelas RX1, juara dunia World Rally Championship (WRC) sembilan kali, Sébastien Loeb, akan membela Tim Sarga Motorsport. Ia berpasangan dengan Kevin Hansen, juara FIA Extreme H World Cup 2025.

Tim Kristoffersson Motorsport (KMS) juga menurunkan Johan Kristoffersson dan Ole Christian Veiby. Kristoffersson merupakan juara bertahan FIA European Rallycross dan telah mengoleksi delapan gelar FIA World Rallycross Championship serta 48 kemenangan World RX.

Veiby meraih gelar World RX pertamanya pada 2024 dan kembali menang di Turki pada 2025. Kristoffersson menyebut balapan di Jakarta sebagai kesempatan untuk menjajal negara dan sirkuit baru.

“Setiap heat dan setiap penampilan akan sangat penting, tanpa ruang untuk melakukan kesalahan. Jadi, persiapan dan eksekusi akan menjadi kunci,” ujar Kristoffersson, seperti dikutip dari situs FIA Rallycross.

Peserta RX1 lainnya antara lain duet ayah-anak Oliver dan Patrick O’Donovan dari RX Racing, Mandie August dari ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, serta pembalap Indonesia TB Adhi.

Pembalap Indonesia Turun di RX5

Kelas RX5 akan diikuti 14 pembalap, termasuk sejumlah peserta yang disebut berada di lima besar klasemen Eropa. Di antaranya Armin Raag, Diego Martinez, Valentin Comte, dan Bryan Neumeyer.

Indonesia diwakili Kingston Romeo Effendi dari Sarga Motorsport. Ia akan bersaing dengan pembalap dari sejumlah negara, termasuk Prancis, Hungaria, Spanyol, Britania Raya, Slovakia, Slovenia, dan Estonia.

Kelas Nasional Jadi Balapan Pendukung

Selain dua kelas utama, ajang ini juga menghadirkan Sarga Rallycross Cup sebagai wadah bagi pembalap nasional untuk tampil dalam rangkaian balapan yang sama dengan peserta internasional.

Tiga kelas akan menjadi balapan pendukung, yakni Utility Terrain Vehicle (UTV), Rally Car 4 (RC4), dan Front-Wheel Drive (FWD).

Daftar Pembalap RX1

Oliver O'Donovan (Irlandia), Patrick O'Donovan (Britania Raya), Johan Kristoffersson (Swedia), Sébastien Loeb (Prancis), TB Adhi (Indonesia), Filip Thoren (Swedia), Casper Jansson (Swedia), Mandie August (Jerman), Kevin Hansen (Swedia), Tamás Kárai (Hungaria), René Münnich (Jerman), Andor Trepak (Hungaria), Ole Christian Veiby (Norwegia).

Daftar Pembalap RX5