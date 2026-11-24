JawaPos.com – O2C Ciparay akan mengikuti Kejurnas Bola Voli Antarklub U-19 yang berlangsung pada 21–29 November 2026 di Gresik, Jawa Timur. Juara bertahan Kejurnas U-18 itu mendapat dukungan perlengkapan sepatu performance dari FIXCH melalui program FIXCH Club Alliance (FCA).

Klub asal Kabupaten Bandung tersebut sebelumnya menjuarai Kejurnas Voli U-18 2026 setelah mengalahkan Ajaib Wahana Kuningan dengan skor 3-0 pada partai final. Dengan nama Rajawali O2C, mereka juga mencapai semifinal Livoli Divisi Utama 2025 dan finis di peringkat keempat.

Pada Kejurnas U-19, O2C diperkuat sejumlah pemain muda, termasuk Arimbi Syifana Andayani dan Tina Syifa yang juga menjadi brand ambassador FIXCH. Klub itu turut mengandalkan Gabriella Maya Inri Rompis Jr.

CEO FIXCH Leonardus Adrianto mengatakan program FCA tidak hanya ditujukan untuk merayakan hasil kompetisi, tetapi juga mendukung proses pembinaan atlet.

“FIXCH Club Alliance (FCA) tidak dirancang sekadar untuk merayakan hasil akhir sebuah kejuaraan, tetapi justru untuk hadir menemani proses panjang pembinaan itu sendiri,” ujar Leonardus.

Menurut Leonardus, O2C Ciparay dipilih karena dinilai aktif membina pemain muda. Dukungan sepatu performance diberikan untuk menunjang persiapan tim menghadapi persaingan di level U-19.