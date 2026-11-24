JawaPos.com - Gubernur Banten Andra Soni mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) dalam menyelenggarakan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VII Banten 2026.

Menurut dia, Tangsel telah menunjukkan kapasitas sebagai tuan rumah dengan menyukseskan ajang olahraga tingkat provinsi yang mempertandingkan cabang olahraga terbanyak sepanjang sejarah penyelenggaraan Porprov di Banten.

Lebih jauh, Andra berharap Porprov VII Banten tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga momentum untuk memperkuat pembinaan dan meningkatkan prestasi atlet daerah.

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Hasil pembinaan melalui kompetisi tersebut nantinya diharapkan dapat terlihat pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII tahun 2028 di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Semoga ini ke depan menjadi pendorong untuk makin meningkatnya prestasi olahraga di Provinsi Banten yang akan bisa diukur pada penyelenggaraan PON ke-22 tahun 2028 di NTB dan NTT," tutur Andra.

Andra menyampaikan apresiasi kepada Wali Kota Tangerang Selatan, PB Porprov VII Banten 2026, KONI Banten, para atlet, pelatih, penyelenggara, perangkat pertandingan, serta seluruh pihak yang telah mendukung kelancaran pelaksanaan Porprov selama 14 hari.

Kabupaten Serang dan Pandeglang Tuan Rumah 2030 Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Banten menetapkan Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VIII Banten 2030.

Penetapan tersebut disampaikan Ketua Umum KONI Provinsi Banten Agus Rasyid pada penutupan Porprov VII Banten 2026 yang digelar di Kota Tangerang Selatan.

Agus mengatakan, penetapan dua daerah sebagai tuan rumah Porprov 2030 merupakan hasil Musyawarah Provinsi (Musprov) KONI Banten.

"Untuk tuan rumah berikutnya yang akan menjadi tuan rumah itu ada dua kota/kabupaten. Hasil Musprov kemarin ditentukan bahwa tuan rumah berikutnya Porprov VIII tahun 2030 ditetapkan pertama adalah Kabupaten Pandeglang. Yang kedua itu Kabupaten Serang," ujar Agus.

Menurut dia, penyelenggaraan Porprov 2030 akan berbeda dari pelaksanaan sebelumnya karena melibatkan dua kabupaten sekaligus sebagai tuan rumah.

Dia berharap format tersebut dapat membuat penyelenggaraan pesta olahraga tingkat provinsi itu semakin meriah.

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"Jadi Porprov tahun 2030, empat tahun mendatang tidak lagi satu kota, tapi dua kota akan diselenggarakan, mungkin akan lebih meriah lagi," kata Agus.

Dia menegaskan, Porprov bukan sekadar ajang pertandingan untuk memperebutkan medali, melainkan juga menjadi tolok ukur keberhasilan pembinaan olahraga di masing-masing daerah.

"Porprov ini bukan sekadar ajang pertandingan, tapi untuk mengukur hasil pembinaan daerah, untuk menemukan bibit-bibit atlet potensial, membangun sportifitas dan berkeadilan untuk meraih prestasi," ucap Agus.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Banten mendorong penerapan ilmu keolahragaan (sport science) dalam pembinaan atlet, disertai pemenuhan gizi, pelayanan kesehatan olahraga, dan pembinaan mental untuk meningkatkan prestasi menuju PON 2028.

Gubernur Banten Andra Soni mengatakan, penguatan pembinaan atlet juga mencakup identifikasi bakat, pelatihan berjenjang, dan peningkatan kualitas pelatih.

Selain itu, Pemprov Banten menekankan pentingnya penyediaan kompetisi yang berkualitas dan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya meningkatkan daya saing atlet di tingkat nasional.

"Mari kita songsong PON XXII Tahun 2028 dengan semangat baru, kerja keras yang lebih kuat, dan tekad membawa Provinsi Banten meraih prestasi yang lebih tinggi," kata Andra dilansir dari Antara.

Sementara itu, Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie menyampaikan terima kasih atas kepercayaan Pemprov Banten dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Banten yang menunjuk daerahnya sebagai tuan rumah.

"Selamat kepada kontingen Kota Tangsel yang meraih juara umum. Semoga Porprov ini menjadi sarana pembinaan yang berkelanjutan," kata Benyamin.

Porprov VII Banten 2026 mempertandingkan 60 cabang olahraga dengan 816 nomor pertandingan di lebih dari 70 lokasi pertandingan.

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