JawaPos.com - Sasana Jaguar Muaythai Kendal keluar sebagai juara umum dalam ajang Kendal Street Fight yang berlangsung di GOR Trend Weleri, Minggu (22/11).

Hasil tersebut diraih setelah 27 dari total 31 atlet yang diturunkan berhasil memenangkan pertandingan.

Capaian ini menjadi hasil positif bagi Sasana Jaguar Muaythai Kendal, terlebih sebagian atlet yang tampil masih minim pengalaman bertanding.

Bahkan, beberapa di antaranya baru pertama kali mengikuti pertandingan.

Pelatih Jaguar Muaythai Kendal Ryan mengatakan, keberhasilan tersebut tidak lepas dari persiapan dan latihan rutin yang dijalani para atlet.

Menurut dia, program latihan disusun setiap hari dengan materi yang berbeda untuk meningkatkan kemampuan atlet dari berbagai aspek.

"Kami latihan setiap hari dan menyusun materi yang berbeda-beda, mulai dari fisik, teknik, hingga sparing ringan," ujar Ryan saat diwawancarai.

Dia menilai perkembangan olahraga bela diri di Kabupaten Kendal saat ini cukup menggembirakan.

Minat masyarakat terhadap olahraga seperti boxing, kickboxing, hingga muaythai semakin meningkat.

Hal itu terlihat dari latar belakang peserta latihan di sasananya yang tidak hanya berasal dari Kendal, tetapi juga luar daerah.

"Banyak peminat olahraga bela diri di Kendal. Bahkan, atlet yang berlatih di sasana saya ada yang berasal dari Kota Semarang dan Batang," jelas Ryan.

Meski berhasil mendominasi pertandingan, perjalanan Jaguar Muaythai Kendal bukan tanpa tantangan.

Ryan mengakui anak asuhnya harus menghadapi sejumlah lawan dari sasana yang lebih senior dan memiliki pengalaman bertanding lebih banyak.

Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri karena sebagian besar atlet Jaguar masih tergolong pemula.

Untuk mengatasi hal itu, tim pelatih terus membangun kesiapan fisik, teknik, serta mental bertanding melalui latihan dan uji coba sparing.

Baca Juga:Judoka Sejumlah Klub Raih Emas Kejuaraan Judo Jakarta

Dengan persiapan tersebut, Ryan berharap para atlet semakin percaya diri ketika menghadapi lawan dengan latar belakang pengalaman berbeda.

Ke depan, dia menilai kedisiplinan dan konsistensi latihan menjadi hal utama yang harus ditingkatkan.

Menurut dia, pencapaian juara umum bukan alasan untuk berpuas diri karena masih banyak kompetisi yang harus dihadapi.

Ryan juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh atlet yang telah berjuang membawa nama Jaguar Muaythai Kendal.

Dia berharap prestasi tersebut bisa menjadi motivasi bagi anak-anak muda lainnya untuk menekuni olahraga bela diri.

Sasana Jaguar Muaythai Kendal sendiri berlokasi di Perumahan Puri Delta 6, Desa Magelung, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal.

Selain sebagai tempat mengembangkan kemampuan olahraga, Ryan berharap sasana bela diri bisa menjadi wadah kegiatan positif bagi generasi muda agar terhindar dari pergaulan bebas dan aksi tawuran.

"Pesan saya untuk masyarakat Kendal, khususnya para orang tua, bekali anak-anak dengan ilmu bela diri dan berikan edukasi yang baik," tutur Ryan.