JawaPos.com – Carlos Alcaraz berhasil mengalahkan petenis nomor satu dunia Alexander Zverev dengan skor 6-2, 7-6(7) pada partai final ATP Finals di Turin, Italia.

Dilansir dari laman Flashscore pada Senin (23/11), Kemenangan tersebut mengantarkan petenis asal Spanyol itu meraih gelar ATP Finals pertamanya sekaligus menutup musim dengan pencapaian gemilang.

Alcaraz juga mencatatkan prestasi istimewa karena menjadi petenis Spanyol pertama yang menjuarai turnamen penutup musim tersebut sejak Alex Corretja pada 1998.

Alcaraz tampil dominan sejak set pertama dengan mematahkan servis Zverev beberapa kali hingga mengamankan kemenangan 6-2.

Memasuki set kedua, pertandingan berlangsung lebih ketat setelah Zverev mampu bangkit dan memaksakan tie-break, bahkan sempat memperoleh tiga peluang set point.

Namun, petenis berusia 23 tahun itu berhasil membalikkan keadaan, menggagalkan seluruh peluang lawannya, lalu memastikan kemenangan melalui pukulan backhand yang mengakhiri pertandingan.

Gelar tersebut menjadi trofi keenam Alcaraz sepanjang musim ini sekaligus melengkapi pencapaiannya setelah menjuarai Australian Open pada awal tahun.

Alcaraz juga masuk dalam kelompok eksklusif bersama Roger Federer, Andre Agassi, dan Novak Djokovic sebagai petenis yang pernah memenangkan keempat gelar Grand Slam serta ATP Finals.