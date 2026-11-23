JawaPos.com – Pemulihan cedera lutut yang dialami petenis Italia Jannik Sinner dilaporkan belum menunjukkan perkembangan signifikan meski telah menjalani rehabilitasi selama berbulan-bulan.

Dilansi dari laman Flashscore pada Senin (23/11), Kondisi yang dialami Sinner dikabarkan mulai mempertimbangkan operasi apabila metode pengobatan tanpa pembedahan tidak memberikan hasil yang diharapkan.

Jika harus menjalani operasi, petenis kelahiran 2001 tersebut berpotensi absen lebih lama sehingga opsi menggunakan perlindungan peringkat atau protected ranking turut menjadi pertimbangan.

Masalah yang dialami Sinner berkaitan dengan peradangan pada pita iliotibial di bagian lutut. Hingga kini, ia masih menjalani pemeriksaan lanjutan bersama sejumlah spesialis di Milan untuk menentukan langkah pengobatan yang paling tepat.

Mantan pelatihnya, Darren Cahill, menggambarkan situasi tersebut sebagai sesuatu yang menjengkelkan karena cedera yang awalnya tampak ringan justru berlangsung berlarut-larut dan belum menemukan solusi pasti.

Perlindungan peringkat dapat diajukan apabila seorang petenis absen sedikitnya 26 pekan berturut-turut akibat cedera atau kondisi medis lainnya.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Sinner diperkirakan mencapai batas 182 hari masa tidak aktif pada 10 Januari 2027, tepat sehari sebelum Australian Open dimulai, dengan catatan ia tidak mengikuti pertandingan ekshibisi yang dapat memutus masa tersebut.