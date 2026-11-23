JawaPos.com – Carlos Alcaraz berhasil menyamai pencapaian Jannik Sinner dengan mengoleksi masing-masing 17 gelar besar setelah menjuarai Nitto ATP Finals untuk pertama kalinya.

Dilansir dari laman resmi ATP Tour pada Senin (23/11), Petenis asal Spanyol tersebut memastikan gelar bergengsi itu setelah mengalahkan Alexander Zverev di partai final yang berlangsung di Turin, Italia, sekaligus menyelesaikan turnamen tanpa menelan kekalahan.

Tambahan trofi tersebut membuat Alcaraz semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu petenis terbaik dunia dan sejajar dengan rival utamanya, Sinner, dalam perolehan gelar besar.

Koleksi 17 gelar besar Alcaraz merupakan gabungan dari tujuh gelar Grand Slam, satu trofi Nitto ATP Finals, serta sembilan gelar ATP Masters 1000.

Sepanjang 2026, petenis berusia 23 tahun itu telah mengamankan tiga gelar besar, termasuk Australian Open yang melengkapi pencapaiannya dalam meraih Career Grand Slam.

Meski telah mengoleksi berbagai gelar bergengsi, Alcaraz masih memiliki satu target yang belum tercapai, yakni meraih medali emas tunggal Olimpiade.

Keberhasilan menjuarai Nitto ATP Finals juga menjadikan Alcaraz sebagai petenis Spanyol pertama yang memenangkan turnamen penutup musim tersebut sejak Alex Corretja pada 1998.

Sepanjang musim 2026, Alcaraz mencatatkan enam kemenangan dari tujuh penampilan di partai final turnamen tingkat tur, termasuk tiga kemenangan dalam empat final yang memperebutkan gelar besar.