JawaPos.com – Alexander Zverev memberikan pujian setinggi langit kepada Carlos Alcaraz setelah takluk dalam pertandingan final Nitto ATP Finals.

Dilansir dari laman resmi ATP Tour pada Senin (23/11), Petenis asal Jerman tersebut mengakui kehebatan rivalnya yang berhasil meraih gelar perdana di turnamen penutup musim itu setelah menang dengan skor 6-2, 7-6(6).

Bahkan, Zverev menyebut Alcaraz sebagai legenda tenis meskipun usianya baru menginjak 23 tahun, sekaligus menyampaikan bahwa pencapaian tersebut merupakan sesuatu yang luar biasa.

Dalam upacara penyerahan trofi, Zverev mengungkapkan kekagumannya terhadap perjalanan karier Alcaraz yang semakin gemilang setelah berhasil menyelesaikan Career Grand Slam dan menjuarai ATP Finals.

Zverev juga menilai pertandingan melawan petenis Spanyol tersebut selalu memberikan pengalaman menyenangkan, terlebih keduanya mengawali musim dengan pertemuan di Australia Terbuka dan kembali berhadapan pada partai puncak di Turin.

Kemenangan tersebut membuat rekor pertemuan Alcaraz atas Zverev meningkat menjadi 8-6 dalam seri Lexus ATP Head2Head.

Meskipun gagal meraih gelar ketiganya di ATP Finals, Zverev tetap menilai musim ini sebagai pencapaian positif dalam perjalanan karier profesionalnya.

Petenis asal Jerman tersebut mengungkapkan bahwa Alcaraz merupakan salah satu petenis dengan kemampuan pengembalian bola terbaik di dunia, sehingga dirinya harus tampil maksimal ketika melakukan servis untuk mengimbangi permainan sang rival.