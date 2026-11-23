JawaPos.com – Petenis asal Jerman, Alexander Zverev, menyatakan akan membela diri terhadap gugatan hukum baru yang diajukan mantan pasangannya, Brenda Patea, terkait pernyataannya mengenai penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Dilansir dari laman Flashscore pada Senin (23/11), Melalui firma hukum Schertz Bergmann, pihak Zverev menegaskan bahwa mereka siap menghadapi gugatan tersebut dan menilai pernyataan yang dipersoalkan merupakan bentuk kebebasan berpendapat yang dilindungi Undang-Undang Dasar Jerman.

Gugatan itu muncul setelah Patea mempersoalkan komentar Zverev dalam wawancara dengan surat kabar olahraga Prancis, L’Équipe, pada Juni lalu yang diduga menyebut dirinya telah terbukti tidak bersalah.

Perselisihan hukum tersebut berawal dari tuduhan kekerasan fisik yang dilayangkan Patea terhadap Zverev, yang pada Oktober 2023 dikenai perintah hukuman terkait kasus tersebut.

Zverev kemudian mengajukan keberatan dan membantah seluruh tuduhan hingga persidangan terbuka berlangsung di Berlin pada Juni 2024, sebelum kedua pihak akhirnya menyepakati penyelesaian di luar pengadilan.

Namun, pengacara Patea, Michael Scheele, menegaskan bahwa kesepakatan tersebut tidak berarti Zverev dinyatakan tidak bersalah ataupun dibebaskan dari tuduhan yang sebelumnya diajukan.

Dalam gugatan terbarunya, Patea meminta pengadilan melarang Zverev mengulangi pernyataan yang dianggap memberikan gambaran keliru mengenai hasil penyelesaian perkara tersebut, sekaligus menuntut ganti rugi atas dampaknya.

Gugatan tersebut juga meminta penerapan denda maksimal EUR 250.000 atau sekitar Rp4,86 miliar apabila Zverev kembali menyampaikan pernyataan serupa.