JawaPos.com - Pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, mengungkap penyebab crash yang membuatnya gagal finis dalam balapan Moto3 Portugal 2026.

Menurutnya, kondisi lintasan yang sebagian basah dan kering menjadi tantangan besar dalam balap tersebut.

Veda sebenarnya mengawali balapan dengan cukup baik di Sirkuit Algarve, Portimao, Portugal, Minggu (22/11/2026). Namun sayangnya, ia terjatuh di Tikungan 15 ketika balapan baru memasuki lap kedua.

Alhasil, Veda gagal menyelesaikan balapan sekaligus mengamankan poin dari Moto3 Portugal 2026. Padahal, rider Honda Team Asia itu memulai lomba sangat apik dengan sempat merangsek naik ke posisi kedelapan usai start dari urutan ke-16.

Selepas balapan, Veda menjelaskan bahwa lintasan yang tidak sepenuhnya kering membuat balapan kali ini sulit. Sebagian lintasan masih basah, sedangkan bagian lainnya sudah mengering.

"Balapan hari ini cukup sulit karena kondisi lintasan sangat beragam, sekitar 50 persen basah dan 50 persen kering," kata Veda, dilansir dari keterangan resmi Honda Team Asia, Senin (23/11).

Ia mengungkapkan bahwa tim sempat mencoba ban hujan saat sighting lap. Namun, keputusan akhirnya adalah memakai ban slick karena kondisi lintasan diperkirakan membaik setelah beberapa lap.

Veda mengaku memiliki kepercayaan diri dan perasaan yang baik terhadap motornya meski lintasan belum sepenuhnya kering. Ia juga merasa sudah melakukan start dengan baik sebelum akhirnya terjatuh.

"Saya memiliki kepercayaan diri dan perasaan yang baik terhadap motor, meskipun lintasan belum sepenuhnya kering. Saya melakukan start dengan baik, menyalip beberapa pembalap, tetapi sayangnya mengalami kecelakaan," ujar dia.

Veda sangat kecewa dengan hasil tersebut. Meski demikian, pebalap berusia 17 tahun itu masih memiliki satu kesempatan untuk menutup musim dengan baik, yakni pada seri terakhir Moto3 2026 di Valencia pada pekan depan.

"Ini mengecewakan, tetapi kami masih memiliki satu balapan lagi pekan depan. Saya akan melakukan yang terbaik di Valencia. Semoga kami bisa mengakhiri musim dengan hasil yang baik," tutur Veda.

Meski gagal menambah poin di Portugal, Veda tetap berada di posisi keenam klasemen sementara Moto3 2026 dengan 144 poin. Namun, ia kini hanya unggul tiga angka atas Marco Morelli yang berada di posisi ketujuh.

Hasil di Portimao juga membuat Veda gagal memangkas jarak dengan Adrian Fernandez yang berada satu tingkat di atasnya. Pembalap Leopard Racing Team itu kini mengoleksi 193 poin setelah finis ketiga di Portugal dan mendapat tambahan 16 poin.