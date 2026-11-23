JawaPos.com - Komunitas alumni Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, 10.11 Runners, meraih empat gelar juara dalam ITB Ultra Marathon 2026. Mereka menempati peringkat pertama klasifikasi Alumni Perguruan Tinggi Lain pada kategori Individu Putra, Relay 2 Putra, Relay 4 Putra, dan Relay 8 All Gender.

Prestasi tersebut diraih dalam ajang lari sejauh 180 kilometer dari Jakarta menuju Bandung yang berlangsung pada 16–18 Oktober 2026. Edisi kesembilan ITB Ultra Marathon itu diikuti 5.216 pelari.

Ketua Pelaksana ITB Ultra Marathon 2026, Aleks Suhanto, menilai keikutsertaan 10.11 Runners bukan sekadar soal pencapaian di lintasan, tetapi juga mempererat hubungan antaralumni.

"Lebih dari jarak yang ditempuh, lomba ini menjadi ruang untuk mempererat silaturahmi antaralumni. 10.11 Runners menunjukkan bahwa kekompakan dan prestasi bisa berjalan bersama." Begitu kata Ketua Pelaksana ITB Ultra Marathon 2026, Aleks Suhanto, tentang komunitas alumni Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya itu.

Pada kategori Individu Putra, Muhammad Faris Afif finis dengan catatan waktu resmi 27 jam 55 menit 20 detik. Sementara itu, tim 10.11 Runners mencatatkan waktu 25 jam 35 menit 12 detik pada Relay 2 Putra.

Dua kategori estafet lainnya juga berhasil dimenangkan komunitas tersebut. Mereka menyelesaikan Relay 4 Putra dalam 20 jam 35 menit 56 detik dan Relay 8 All Gender dalam 19 jam 22 menit 28 detik.

Para juara menerima trofi bergambar Ganesha dan sertifikat penghargaan dalam acara Awarding ITB Ultra Marathon 2026 di Chillax Sudirman, Jakarta, Minggu (22/11/2026).

Ketua Organizing Committee (OC) 10.11 Runners, Windy Tresnaning Wahyuni, mengatakan perjalanan menuju garis finis menghadirkan sejumlah tantangan, terutama di kawasan Puncak dan Cianjur.

"Yang paling berat itu menuju Puncak karena elevasinya naik terus, dan di Cianjur karena saat itu siang dan panas," kata Windy di sela acara.

Strategi menghadapi tantangan tersebut disesuaikan dengan kategori yang diikuti. Pelari individu harus menuntaskan seluruh rute seorang diri, sedangkan peserta kategori relay membagi jarak tempuh di antara anggota tim.

Dukungan juga datang dari tim pendamping yang mengawal perjalanan para pelari. Mereka memantau posisi peserta melalui aplikasi 10.11 MLAYU sekaligus memberikan semangat sepanjang rute.

Keikutsertaan 10.11 Runners dalam ajang tersebut didukung ALSITS, Telkom Indonesia, dan JSI.

Aleks menyambut positif partisipasi komunitas alumni dari perguruan tinggi lain dalam ITB Ultra Marathon 2026. Menurut dia, kehadiran mereka turut membawa semangat kebersamaan dalam kompetisi tersebut.

"Kami senang alumni dari kampus lain, termasuk ITS, ikut berlari dan membawa semangat kebersamaan yang sama," ujar Aleks.

ITB Ultra Marathon 2026 diselenggarakan Komisariat ITB Ultra melalui kolaborasi antara ITB, Ikatan Alumni ITB, dan para mitra vendor. Penyelenggaraan ajang ini mendapat dukungan penuh dari para sponsor serta terinspirasi dari pendahulunya, Yayasan Solidarity Forever.

Bagi 10.11 Runners, kompetisi tersebut menjadi kesempatan bagi alumni ITS untuk kembali berlari bersama, berbagi peran, sekaligus mempererat hubungan. Windy berharap capaian tahun ini dapat mendorong lebih banyak alumni untuk berpartisipasi pada penyelenggaraan berikutnya.