JawaPos.com - Pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, buka suara setelah jatuh dan gagal menyelesaikan balapan Moto3 Portugal 2026.

Veda memastikan kondisinya baik-baik saja usai terjatuh pada balapan yang berlangsung di Sirkuit Algarve, Portimao, Portugal, Minggu (22/11).

Veda sebenarnya mengawali lomba dengan cukup baik. Rider Honda Team Asia itu memulai balapan dari posisi ke-16 dan langsung merangsek ke 10 besar, bahkan sempat menempati urutan kedelapan.

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Sayangnya, memasuki lap kedua, Veda terjatuh di Tikungan 15. Insiden itu terjadi saat dia berusaha mempertahankan momentum setelah melewati sejumlah pembalap di depannya.

Alhasil, pembalap asal Gunungkidul itu gagal menyelesaikan balapan dan mengamankan poin dari Moto3 Portugal 2026.

Veda pun mengakui hasil itu bukan yang diharapkan. Meski begitu, dia bersyukur tidak mengalami cedera setelah terjatuh di lintasan yang cukup sulit.

"Bukan hasil yang kami harapkan setelah mengalami crash pada lap awal dalam kondisi lintasan yang cukup sulit. Namun, syukurlah kondisi saya baik-baik saja," kata Veda, dikutip dari akun Instagramnya, Senin (23/11).

Veda juga berterima kasih kepada seluruh anggota Honda Team Asia yang telah bekerja keras mempersiapkan diri sepanjang akhir pekan di Portugal.

Kini, pebalap berusia 17 tahun itu memusatkan fokusnya ke seri balapan penutup di Valencia.

"Terima kasih banyak kepada seluruh tim atas semua kerja keras sepanjang akhir pekan ini. Tinggal satu balapan lagi pekan depan di Valencia. Mari berikan yang terbaik!" terang Veda.

Meski gagal menambah poin di Portugal, Veda tetap berada di posisi keenam klasemen sementara Moto3 2026 dengan 144 poin.

Namun, dia kini hanya unggul tiga angka atas Marco Morelli yang berada di posisi ketujuh.

Hasil di Portimao juga membuat Veda gagal memangkas jarak dengan Adrian Fernandez yang berada satu tingkat di atasnya.

Pembalap Leopard Racing Team itu kini mengoleksi 193 poin setelah finis ketiga di Portugal dan mendapat tambahan 16 poin.

Dengan hanya tersisa satu seri di Valencia, Spanyol, peluang Veda menembus lima besar klasemen sudah tertutup.