JawaPos.com - Sejumlah judoka dari berbagai klub meraih medali emas kategori senior Jakarta International Judo Championship 2026 di Gedung Judo Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Berdasar hasil resmi pertandingan seperti dilansir dari Antara, kejuaraan berlangsung pada Jumat (20/11) hingga Minggu (22/11), diikuti 777 peserta dari berbagai negara.

Jakarta Japan Judo Club (JJJC) menempatkan tiga atletnya di podium tertinggi, yakni Kosuke Iwanaga yang menjuarai kelas -90 kilogram putra, I Gede Aditya Anantawijaya pada kelas -100 kilogram, dan Seiji Ito pada kelas +100 kilogram.

Sementara itu, judoka Singapura Zhen Yuxuan meraih medali emas kelas -63 kilogram putri.

Muhammad Adi Putra Prasetyo dari Judo Cempaka Putih menjadi juara kelas -55 kilogram putra, sedangkan M. Iqbal Juriski dari Paguyuban Masyarakat Palembang Bersatu (PMPB) Judo Club memenangi kelas -60 kilogram.

Rekan satu klub Iqbal, Tommy Darmawan, meraih medali emas kelas -66 kilogram setelah menghadapi Ahmad Andriyanto dari Yayasan Judo Association Djakarta Tiang Bendera (JAD Tiang Bendera) pada pertandingan final.

Qori Amrullah Al Haq Nugraha dari Daicolo menjuarai kelas -73 kilogram, sedangkan Christeno Johanes Lumban dari Padepokan Judo Ksatria Bhayangkara (PJKB) meraih emas kelas -81 kilogram.

Pada sektor putri, Floren Yulisca Tania dari JAD Tiang Bendera meraih emas kelas -45 kilogram, sedangkan Layzenri Jazzyra dari PPO menjadi juara kelas -48 kilogram.

Maryam March Maharani dari PJKB memenangi kelas -52 kilogram, sementara Nazwa Risma Yulianti dari PPO meraih emas kelas -57 kilogram.

Joel Athalea Chiquitavallen Pranata dari UNA menjadi juara kelas -70 kilogram, sedangkan Riska Arita Putri dari ALSA meraih medali emas kelas +78 kilogram.

Persaingan antarklub juga terlihat dalam klasemen akhir perolehan medali kategori senior, junior, dan kadet.

Pada kategori senior, Jakarta Japan Judo Club menempati peringkat pertama dengan tiga emas, dua perak, dan tiga perunggu.

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PMPB Judo Club berada di peringkat kedua dengan dua emas dan tiga perak, sedangkan PJKB menempati peringkat ketiga dengan dua emas, satu perak, dan satu perunggu.

PPOP Judo DKI Jakarta berada di peringkat keempat dengan dua emas dan satu perak, disusul JAD Tiang Bendera di posisi kelima dengan satu emas, satu perak, dan tiga perunggu.

Pada kategori junior, PPOP Judo DKI Jakarta memimpin klasemen dengan sembilan emas, dua perak, dan satu perunggu.

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Malaysia menempati peringkat kedua dengan tiga emas, empat perak, dan tiga perunggu, sedangkan SMA Negeri Olahraga Sidoarjo (SMANOR Jatim) berada di peringkat ketiga dengan satu emas, satu perak, dan satu perunggu.

Adapun pada kategori kadet, PPOP Judo DKI Jakarta menempati peringkat pertama dengan empat emas.

Judo Cempaka Putih berada di peringkat kedua dengan tiga emas dan satu perak, sedangkan JAD Tiang Bendera menempati peringkat ketiga dengan dua emas dan dua perunggu.

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Sebelumnya, Ketua Umum Pengurus Provinsi Persatuan Judo Seluruh Indonesia (PJSI) DKI Jakarta Brigjen TNI J.O. Sembiring mengatakan, kejuaraan tersebut diharapkan memberikan pengalaman dan jam terbang internasional bagi atlet muda Indonesia.