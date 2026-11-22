JawaPos.com - Pebalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, sukses merebut gelar juara dunia MotoGP 2026. Keberhasilan ini sekaligus membuatnya melampaui jumlah gelar milik legenda Valentino Rossi di kelas para raja.

Marquez mengunci gelar setelah finis kedelapan di MotoGP Portugal 2026. Seri balapan ke-21 tersebut berlangsung di Sirkuit Algarve, Portimao, Portugal, Minggu (22/11/2026) malam WIB.

Marquez sebelumnya gagal mengamankan gelar pada Sprint di tempat yang sama. Pebalap berjuluk Baby Alien itu terjatuh dua lap menjelang finis pada Sabtu (21/11/2026), sehingga keunggulannya atas Martin menyusut dari 60 menjadi 55 poin.

Kesempatan kedua di balapan utama tidak disia-siakan Marquez. Dengan finis kedelapan, ia mendapat tambahan delapan poin yang sudah cukup untuk mengunci gelar. Baby Alien kini unggul 43 poin atas pesaing terdekatnya, Martin yang mengoleksi 396 poin.

Bagi Marquez, ini merupakan gelar MotoGP kedelapan. Secara keseluruhan, gelar ini menjadi titel juara dunia kesepuluhnya di semua kelas termasuk Moto2 dan 125cc.

Gelar ini menjadi juara dunia kedelapan Marquez di kelas utama MotoGP, sekaligus menyamai rekor legenda Giacomo Agostini. Semasa aktif sebagai pebalap, Agostini meraih tujuh gelar beruntun pada 1966-1972 bersama MV Agusta dan satu titel lainnya didapat bersama Yamaha pada 1975.

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Selain menyamai Agostini, Marquez juga resmi melewati koleksi titel MotoGP milik Rossi. Pebalap berjuluk The Doctor itu mengoleksi tujuh gelar pada kurun 2001 hingga 2009.

Rossi meraih lima gelar secara beruntun pada 2001-2005, lalu menambah dua titel lagi pada 2008 dan 2009. Jumlah itu kini berhasil dilewati oleh rivalnya sendiri, yakni Marquez.

Marquez meraih gelar bersama dua tim berbeda, yakni bersama Honda dan Ducati. Bersama Honda, ia juara pada 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 dan 2019.

Sementara bersama Ducati didapat dua musim beruntun pada 2025 dan 2026. Catatan itu menunjukkan kemampuan Marquez beradaptasi di motor dan tim yang berbeda.