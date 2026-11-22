JawaPos.com - Pembalap Ducati Lenovo Marc Marquez resmi mengunci gelar juara dunia MotoGP 2026 setelah finis kedelapan pada seri balapan Portugal di Sirkuit Algarve, Portimao, Minggu (22/11).

Dalam balapan tersebut, Marco Bezzecchi keluar sebagai pemenang, diikuti Jorge Martin di posisi kedua.

Marquez sebelumnya gagal mengamankan gelar pada Sprint di tempat yang sama.

Pembalap berjuluk Baby Alien itu terjatuh dua lap menjelang finis pada Sabtu (21/11), sehingga keunggulannya atas Martin menyusut dari 60 menjadi 55 poin.

Kesempatan kedua kali ini tidak disia-siakan. Meski hanya finis kedelapan, perolehan poin Marquez sudah cukup untuk mengamankan gelar.

Balapan MotoGP Portugal 2026 dimulai dengan agresif ketika Marquez langsung tancap gas dan menyalip Bezzecchi saat lampu hijau menyala.

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Marquez sempat memimpin, dibayangi Fernandez dan Di Giannantonio. Setelah lap pertama, Fernandez mengambil alih posisi terdepan dan Martin ikut menyalip Marquez.

Bezzecchi dan Fermin Aldeguer kemudian turut melewati Marquez, disusul Diogo Moreira.

Setelah empat lap, juara bertahan itu sudah turun ke urutan keenam. Sementara itu, Fernandez, Martin, dan Bezzecchi bersaing ketat di barisan terdepan.

Setelah 11 lap, posisi terdepan masih belum berubah, tetapi Bezzecchi berhasil menyalip Martin. Di saat yang sama, Marquez melorot setelah disalip Di Giannantonio dan Ai Ogura.

Marquez tampil berhati-hati dan tidak terlalu agresif di tikungan, seolah memilih bermain aman. Karena itulah Ogura dan Di Giannantonio bisa melewatinya dengan mudah.

Saat balapan memasuki separuh jalan, Marquez tertinggal 9,650 detik dari Fernandez di posisi pertama. Pada lap ke-15, Bezzecchi melahap Fernandez di tikungan pertama setelah garis start.

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Martin menyusul pada lap ke-18 dengan menyalip Fernandez di tikungan yang sama.

Pembalap Aprilia Racing itu kemudian fokus menambah kecepatan untuk mengejar Bezzecchi yang melaju tanpa lawan.

Selisih waktu antara Bezzecchi dan Martin juga semakin melebar menjelang akhir balapan.

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Pada akhirnya, Bezzecchi mengunci kemenangan di MotoGP Portugal 2026, Martin finis kedua, dan Marquez kedelapan.