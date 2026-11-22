JawaPos.com - Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama tetap berada di posisi keenam klasemen pembalap Moto3 2026 meski terjatuh pada balapan GP Portugal di Sirkuit Internasional Algarve, Minggu.

Dikutip dari laman MotoGP, Veda yang memperkuat Honda Team Asia menghuni peringkat enam dengan 144 poin.

Akan tetapi, Veda dipastikan tidak dapat naik ke lima besar karena di posisi kelima Adrian Fernandez (Leopard Racing) mengoleksi 193 poin.

Andai memenangi seri terakhir di Valencia, Spanyol, pada akhir November 2026, Veda tidak akan dapat melampaui perolehan poin Fernandez lantaran pencapaian itu hanya memberikannya tambahan 25 poin.

Di GP Portugal, Veda yang memulai balapan dari urutan ke-16 memperlihatkan performa menjanjikan selepas start.

Sempat menyalip beberapa pesaingnya, Veda tidak bisa mengendalikan sepeda motornya pada tikungan terakhir lap pertama.

Pembalap asal Gunungkidul, DI Yogyakarta itu mengalami lowside yang membuat dia dan motornya tergelincir keluar lintasan.

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Sementara di trek, para pembalap lainnya terus bertarung untuk merebut posisi terbaik. Di barisan depan terjadi pertarungan sengit antara juara dunia Moto3 2026 Maximo Quiles (CFMoto Gaviota Aspar Team), Rico Salmela (Red Bull KTM Tech3), dan Adrian Fernandez (Leopard Racing).

Pada akhirnya, Quiles menjadi yang tercepat di balapan tersebut dengan waktu tempuh 22 menit 12,187 detik. Salmela di urutan kedua, lebih lambat 0,457 detik dari Quiles dan Fernandez finis ketiga dengan jarak waktu 0,666 detik dari sang pemenang.

Pembalap Malaysia Hakim Danish (AEON Credi-MT Helmets-MSI) tidak memperoleh poin dari balapan itu lantaran berada di peringkat ke-16.

Adapun rekan setim Veda, Zen Mitani, menuntaskan seri Portugal di posisi ke-20.

Berikut hasil lengkap balapan Moto3 GP Portugal 2026:

1. Maximo Quiles (CFMoto Gaviota Aspar Team) 22 menit 12,187 detik

2. Rico Salmela (Red Bull KTM Tech3) +0,457 detik

3. Adrian Fernandez (Leopard Racing) +0,666 detik

4. David Almansa (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) +3,746 detik.

5. Joel Kelso (GRYD Racing) +6,420 detik

6. Brian Uriarte (Red Bull KTM Ajo) +14,040 detik

7. Guido Pini (Leopard Racing) +21,312 detik

8. Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo) +21,401 detik

9. Scott Ogden (CIP Green Power) +25,933 detik

10. Valentin Perrone (Red Bull KTM Tech3) +26,288 detik.

11. Joel Esteban (Level Up-MT) +26,299 detik

12. Adrian Cruces (CIP Green Power) 27,151 detik

13. David Munoz (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) +30,279

14. Casey O'gorman (SIC58 Squadra Corse) +31,563 detik

15. Jesus Rios (Rivacold Snipers Team) +31,586 detik

16. Hakim Danish (AEON Credit-MT Helmets-MSI) +32,163 detik

17. Leo Rammerstorfer (SIC Squadra Corse) + 32,609 detik

18. Eddie O'shea (GRYD Racing) +32,694 detik.

19. Benat Fernandez (Level Up-MTA) +38,158 detik

20. Zen Mitani (Honda Team Asia) 38,197 detik

21. Marco Morelli (CFMOto Gaviota Aspar team) +39,399 detik

22. Cormac Buchanan (Code Motorsports) +42,759 detik

23. Ruche Moodley (Code Motorsports) +64,684

24. Kiattisak Singhapong (Rivacold Snipers Team) +78,436 detik.

Tidak finis:

Ryusei Yamanaka

Veda Pratama

Klasemen pembalap Moto3 2026 terkini:

1. Maximo Quiles -- 417 poin

2. David Almansa -- 266 poin

3. Alvaro Carpe -- 224 poin

4. Brian Uriarte -- 217 poin

5. Adrian Fernandez -- 193 poin

6. Veda Ega Pratama -- 144 poin

7. Marco Morelli -- 141 poin

8. Valentin Perrone -- 127 poin

9. Hakim Danish -- 125 poin

10. Rico Salmela -- 113 poin

11. Matteo Bertelle -- 103 poin

12. Guido Pin -- 95 poin

13. Joel Kelso -- 85 poin

14. Adrian Cruces -- 84 poin

15. Joel Esteban -- 83 poin

16. David Munoz -- 75 poin

17. Casey O'gorman -- 68 poin

18. Eddie O'she -- 66 poin

19. Ryusei Yamanaka -- 53 poin

20. Jesus Rios -- 49 poin

21. Scott Ogden -- 46 poin

22. David Gonzalez -- tujuh poin

23. Zen Mitani -- enam poin

24. Marcos Uriarte -- lima poin

25. Cormac Buchanan -- lima poin

26. Leo Rammerstorfer -- dua poin