JawaPos.com - Pembalap Mercedes George Russell mengaku tak menyesali keputusannya untuk melakukan manuver ke pembalap Red Bull Max Verstappen pada balapan utama Formula 1 GP Las Vegas di Las Vegas Strip Circuit, Minggu, meski upayanya tersebut tidak membuahkan hasil.

Menjelang dua lap terakhir, Russell yang berada di posisi ketiga langsung melakukan manuver demi bisa merebut posisi terdepan yang ditempati Verstappen.

Tetapi manuver tersebut malah membuat Russell kehilangan kendali dan akhirnya membuatnya menabrak pagar pembatas sirkuit dan kehilangan posisi.

"Risikonya memang terlalu besar dan saya tidak menyesalinya tapi saya sebenarnya bisa konservatif dan saya bisa pulang ke rumah dengan puas menempati podium ketiga," kata Russell dikutip dari Formula 1, Minggu.

Pembalap asal Inggris tersebut tahu bahwa rekan setimnya Kimi Antonelli yang menempati posisi dua memang dalam posisi yang kurang menguntungkan di insiden tersebut karena tidak dalam mode overtake.

Oleh sebab itu, Russell mengambil langkah berani tersebut demi bisa merebut posisi dari sang rival Verstappen.

"Tentu saja saya tidak senang dengan apa yang terjadi tapi saya tidak menyesalinya," ungkap Russell.