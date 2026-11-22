JawaPos.com - Pembalap Red Bull Racing Max Verstappen kian dekat dengan posisi runner-up Formula 1 musim ini usai memetik kemenangan di Grand Prix Las Vegas yang berlangsung di Las Vegas Strip Circuit, Minggu.

Verstappen menjadi yang tercepat setelah tampil impresif untuk mempertahankan posisi terdepan dari tekanan duo McLaren, Lando Norris dan Oscar Piastri.

Memulai balapan dari urutan terdepan, Max langsung tancap gas sejak awal dan memimpin balapan.

Namun persaingan langsung memanas kala pembalap Mercedes George Russell langsung melakukan overtake untuk merebut posisi terdepan.

Verstappen tak tinggal diam, posisi terdepan langsung direbutnya kembali meski tak lama kemudian balapan dihentikan menyusul insiden kecelakaan antara Sergio Perez dan Rafael Camara.

Balapan kembali dilanjutkan dengan persaingan di posisi terdepan masih diperebutkan antara Verstappen dan Russell.

Menjelang sesi balapan memasuki lap akhir, sang juara dunia Kimi Antonelli langsung tancap gas untuk mencoba membuntuti Verstappen.

Kimi yang berada di urutan kedua terus membayangi Verstappen yang mencoba untuk menjaga jarak. Menjelang dua lap terakhir, Russell yang berada di posisi ketiga melakukan manuver untuk merebut posisi terdepan dari Verstappen. Namun manuver tersebut gagal kala pembalap asal Inggris tersebut menabrak pagar pembatas.

Verstappen yang mampu bertahan dari manuver Russell kemudian juga bisa menutup jalur Kimi Antonelli yang gagal melesat karena terdapat masalah dalam sistem baterainya.

Kimi yang mengalami masalah kemudian langsung tergeser posisinya ke urutan empat setelah Norris dan Piastri bisa menyalip.

Hingga akhir balapan, Verstappen bisa terus menjaga margin dari Norris dan Piastri untuk mengamankan posisinya di urutan terdepan.

Kemenangan ini membuat Verstappen kini menempati urutan kedua klasemen sementara dengan 304 poin, diikuti Lewis Hamilton yang berada di urutan ketiga dengan 267 poin.