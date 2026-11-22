JawaPos.com - Pembalap Red Bull Racing Max Verstappen menyinggung pembalap Mercedes George Russell yang dinilainya hanya modal omong-omong di luar lintasan.

Persaingan antara Verstappen dan Russell kian memanas setelah kedua pembalap terlibat dalam insiden sprint race di mana Russell sempat mempermasalahkan cara Verstappen saat mencoba melakukan overtake pada sesi yang berlangsung Sabtu (21/11).

"Jadi yang sebenarnya, dia (Russell) terlalu banyak omong di luar lintasan, dan sejujurnya bagiku itu bukanlah sesuatu hal yang mengganggu karena levelnya jauh di bawahku dan ini tidaklah masuk akal untuk menanggapinya, jadi (ocehannya) itu tidak menggangguku," kata Verstappen dikutip dari laman Formula 1, Minggu.

Baca Juga:Max Verstappen Raih Kemenangan Dramatis di F1 Meksiko Usai Duel Sengit dengan Lewis Hamilton

Pembalap asal Belanda tersebut memetik kemenangan sempurna di balapan utama Las Vegas yang berlangsung di Las Vegas Strip Circuit, Minggu.

Kemenangan ini begitu spesial bagi Verstappen, pasalnya ia mampu mempertahankan posisi terdepan dari manuver Russell yang mencoba mengambil alih namun gagal setelah ia menabrak pembatas dalam insiden balapan saat masih menyisakan dua lap tersebut.

Baca Juga:Max Verstappen Hadapi Kendala Start Red Bull yang Rumit dan Berpotensi Bertahan hingga Musim 2027

"Kejadian itu sejujurnya sangat fantastis ketika saya melihat dari spion dan saya melihat apa yang terjadi (menimpa Russell), jadi saya berpikir 'fantastis hari saya tambah menyenangkan'. Tentu saja ketika saya tak lama kemudian menjadi yang terdepan, hari ini berjalan sempurna," kata Verstappen menanggapi insiden dengan Russell di balapan.