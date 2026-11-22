JawaPos.com - PORDI Sulawesi Selatan berhasil memecahkan rekor MURI melalui Makassar Domino Championship Series 7 yang diikuti 6.144 atlet atau 3.072 pasangan dari 26 provinsi.

Rekor tersebut dicatatkan untuk kategori kejuaraan domino dengan jumlah pasangan peserta terbanyak.

Kejuaraan ini merupakan bagian dari rangkaian turnamen PORDI yang didukung Higgs Technology, pengembang Higgs Games Island (HGI).

Baca Juga:Enam Tim Berebut Tiket ke Grand Final APAC Predator League 2027

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin bersama wakilnya Aliyah Mustika Ilham membuka Makassar Domino Championship Series 7 di Lapangan Karebosi, dengan diikuti sebanyak 6.144 peserta dari 26 provinsi di Indonesia.

"Ini merupakan bagian dari ajang silaturahmi untuk kita semua. Yang lebih penting adalah bagaimana hari ini kita menjaga Makassar agar terus kondusif," kata Munafri dilansir dari Antara.

Munafri menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan kejuaraan nasional tersebut di Kota Makassar.

Baca Juga:Wali Kota New York Zohran Mamdani Cedera Tendon Achilles Saat Bermain Sepak Bola

Menurut dia, kompetisi domino bukan sekadar ajang olahraga dan hiburan, tetapi juga menjadi ruang silaturahmi yang mempertemukan masyarakat dari berbagai daerah.

Country Lead Higgs Technology Ray Fan mengapresiasi keberhasilan PORDI Sulsel. Pihaknya bangga bisa mendukung PORDI mencetak rekor MURI dengan 6.144 atlet.

"Di balik pencapaian ini, ada banyak cerita inspiratif. Dari Jakarta, ada atlet berusia 50 tahun yang terus berprestasi. Dari Bone, ada yang akhirnya bisa jalan-jalan keliling Indonesia. Bahkan, dari Makassar ada yang kini menekuni domino secara full time," ujar Ray.

Kejuaraan yang memperebutkan total hadiah Rp 500 juta ini resmi dibuka Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, di Lapangan Karebosi pada Jumat (20/11), dilanjutkan dengan laga eksekutif. Pertandingan utama berlangsung pada 21-22 November 2026.

Ketua Umum PB PORDI Andi Jamaro Dulung menilai, pencapaian tersebut sebagai momentum penting bagi perkembangan olahraga domino.

"Tujuh tahun lalu, saat kami mendirikan PORDI, sempat ada keraguan apakah masyarakat mau ikut berkompetisi melalui PORDI. Alhamdulillah, dari tahun ke tahun antusiasme terus meningkat. Kini, lebih dari 6.000 atlet berkumpul di Makassar," ujar Andi.

Baca Juga:Sean Gelael Resmi Menikah dengan Hana Malasan dengan Mas Kawin Unik

Ketua PORDI Sulsel Ilham Arief Sirajuddin menyampaikan apresiasi atas dukungan berbagai pihak.

"Alhamdulillah, target 6.144 atlet terpenuhi. Sejak awal kami optimistis karena antusiasmenya memang sangat besar. Kami berterima kasih kepada Pemerintah Kota Makassar dan seluruh pihak yang telah mendukung," ujar Ilham.

Empat pasangan terbaik dari Series 7 akan melaju ke Series 8 di Jakarta pada Desember 2026.

Baca Juga:Alen Stajcic Panggil 25 Pemain Timnas Putri untuk Melawan Bhutan