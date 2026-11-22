JawaPos.com - Ganda putra Indonesia Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin menjadikan pencapaian runner-up Hong Kong Open 2026 sebagai modal untuk menatap musim kompetisi tahun depan, setelah perjalanan mereka sepanjang 2026 dinilai tetap memberikan banyak hal positif.

Leo/Daniel harus mengakhiri perjuangan di turnamen tersebut dengan kekalahan dari pasangan Malaysia Man Wei Chong/Tee Kai Wun melalui dua gim langsung 19-21, 18-21 pada partai final di Kai Tak Arena, Hong Kong, Minggu.

"Kami cukup senang dan bersyukur bisa ke final, perjuangan yang tidak mudah. Tapi kami sedih juga tidak bisa memenangkan pertandingan hari ini. Tahun depan kami mau mencoba lebih baik, dijauhkan dari cedera dan sehat terus," kata Leo dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu.

Leo menilai musim 2026 tetap menjadi tahun yang luar biasa bagi mereka, meskipun belum berhasil menutup perjalanan di Hong Kong dengan gelar juara.

Pencapaian sebagai finalis Hong Kong Open menjadi final keempat bagi Leo/Daniel dalam 10 turnamen sejak kembali berpasangan. Catatan tersebut menjadi pencapaian positif, terlebih Daniel masih menjalani proses pemulihan cedera.

Namun, pada partai puncak kali ini, mereka belum mampu mengatasi permainan Man/Tee yang tampil lebih konsisten, terutama ketika memasuki fase-fase krusial pertandingan.

Pada gim pertama, Leo/Daniel sempat tertinggal 0-3 sebelum menyamakan kedudukan menjadi 5-5. Pertandingan berlangsung ketat hingga skor 13-13, tetapi pasangan Malaysia mampu memanfaatkan momentum dengan mencetak empat poin beruntun untuk unggul 17-13.

Leo/Daniel sempat memberikan perlawanan dan mendekat hingga 19-20. Namun, Man/Tee berhasil mengamankan gim pertama dengan skor 21-19.

Situasi lebih sulit dihadapi pasangan Indonesia pada gim kedua. Mereka tertinggal 2-8 akibat sejumlah kesalahan sendiri yang membuat lawan semakin percaya diri.

Daniel mengakui kesalahan-kesalahan tersebut menjadi salah satu faktor yang membuat mereka kesulitan mengembangkan permainan.

"Kami terlalu banyak melakukan kesalahan-kesalahan sendiri di awal gim kedua dan lawan semakin percaya diri, sedangkan kami semakin tertekan. Tapi kami tidak mau menyerah, kami mau terus mencoba agar poinnya tidak semakin jauh," ujar Daniel.

Upaya mengejar ketertinggalan sempat dilakukan Leo/Daniel. Namun, Man/Tee mampu menjaga ketenangan dan kembali mengontrol permainan hingga mengunci kemenangan 21-18.

Daniel mengatakan pasangan Malaysia memiliki pertahanan yang rapat dan mampu memainkan momentum dengan baik sehingga menyulitkan mereka untuk mendapatkan poin.

"Mereka punya no lob yang rapi, defense rapat dan pintar memainkan momentum," kata Daniel.

Sebelum mencapai final, Leo/Daniel juga melewati pertandingan berat pada perempat final ketika mengalahkan pasangan China He Jin Ting/Ren Xiang Yu dengan skor 17-21, 21-17, 21-17.