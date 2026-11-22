JawaPos.com - Tunggal putra Indonesia Moh Zaki Ubaidillah mengaku mendapat pelajaran berharga tentang ketenangan bermain setelah kalah dari unggulan kedua asal Thailand Kunlavut Vitidsarn pada semifinal Hong Kong Open 2026.

Pebulu tangkis yang akrab disapa Ubed itu gagal melaju ke final setelah kalah di tangan pemain yang menjadi idolanya tersebut dengan skor 21-18, 15-21, 16-21 dalam pertandingan yang berlangsung di Hong Kong, Sabtu.

"Saya tetap bersyukur dengan hari ini, bisa bermain dengan baik tanpa cedera. Sempat ambil gim pertama juga dari Kunlavut tapi di gim kedua dan ketiga dia mengubah pola, bola saya sudah dijaga semua," kata Ubed dalam keterangan resmi PP PBSI seusai pertandingan.

Ubed mengawali pertandingan dengan merebut gim pertama 21-18, tetapi Kunlavut mampu membalikkan keadaan setelah mengubah pola permainan pada dua gim berikutnya.

Perubahan strategi tersebut membuat Ubed kesulitan mengembangkan permainan hingga akhirnya harus mengakui keunggulan pebulu tangkis Thailand itu.

Meski gagal mencapai final, Ubed mengaku senang mendapat kesempatan menghadapi Kunlavut yang selama ini menjadi salah satu pemain idolanya.

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Pertemuan tersebut memberikan pengalaman bagi Ubed untuk mempelajari ketenangan dan kematangan permainan lawan, terutama ketika menghadapi situasi sulit di lapangan.

"Senang akhirnya bisa ketemu dia, salah satu yang saya idolakan. Senang bisa berbagi pengalaman di lapangan. Saya belajar bagaimana secara pikiran dan ketenangan dia bisa lebih teguh, sementara saya ketika dia mempercepat permainan malah ada gugupnya," ujar Ubed.

Selain mendapat pengalaman dari Hong Kong Open, Ubed juga mengaku puas dengan perkembangan penampilannya sepanjang musim 2026.

Ia menyebut target yang ditetapkan sejak awal tahun untuk mencapai peringkat 30 dunia telah berhasil diwujudkan.

Kendati demikian, Ubed menyadari masih banyak aspek permainan yang perlu ditingkatkan agar mampu bersaing lebih konsisten dengan pemain papan atas dunia.