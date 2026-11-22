JawaPos.com - Ganda putra Indonesia Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin harus puas sebagai runner-up Hong Kong Open 2026 setelah menyerah 19-21, 18-21 kepada pasangan Malaysia Man Wei Chong/Tee Kai Wun pada partai final di Kai Tak Arena, Hong Kong, Minggu.

Catatan BWF pada Minggu menunjukkan pada gim pertama, Leo/Daniel sempat tertinggal 0-3 sebelum perlahan bangkit guna menyamakan kedudukan

5-5.

Kedua pasangan kemudian terlibat kejar mengejar angka hingga imbang 13-13. Namun, pasangan Malaysia itu mengambil momentum dengan memetik empat poin berturut-turut sehingga unggul 17-13.

Leo/Daniel mengejar ketertinggalan hingga memperkecil jarak menjadi 20-19, tetapi Man/Tee tak mau lagi memberi peluang kepada Indonesia dengan menutup gim pertama pada kedudukan 21-19.

Pada gim kedua, Leo/Daniel kembali menghadapi tekanan sampai tertinggal 2-8. Pasangan Indonesia ini sempat memperkecil ketertinggalan, tetapi Man/Tee tetap menjaga keunggulan hingga menutup gim kedua dengan skor 21-18.

Meski gagal membawa pulang gelar juara, pencapaian Leo/Daniel patut disyukuri mengingat mereka baru kembali berkompetisi setelah Daniel menjalani proses pemulihan cedera.

Leo/Daniel melangkah ke final setelah mengalahkan pasangan Korea Selatan Kang Min Hyuk/Lee Jong Min dengan skor 21-18, 21-11 pada semifinal.

Hal itu merupakan final keempat Leo/Daniel dalam 10 turnamen sejak kembali berpasangan, meskipun Daniel masih menjalani proses pemulihan cedera.