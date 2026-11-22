Ditekuk Malaysia 2 Gim, Leo/Daniel Runner-up Hong Kong Open 2026
Pebulu tangkis ganda putra Indonesia Leo Carnando (kanan) dan Daniel Marthin (kiri) mengembalikan kok ke arah pebulu tangkis China Liang Wei Keng dan Wang Chang pada final bulu tangkis ganda putra Asian Games 2026 di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Nagoya, Aichi, Jepang, Selasa (29/9/2026). Leo/Daniel berhasil meraih medali emas usai bermain tiga gim 19-21, 21-13 dan 21-18. ANTARA FOTO/Fauzan/wsj. (ANTARA FOTO/FAUZAN)
JawaPos.com - Ganda putra Indonesia Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin harus puas sebagai runner-up Hong Kong Open 2026 setelah menyerah 19-21, 18-21 kepada pasangan Malaysia Man Wei Chong/Tee Kai Wun pada partai final di Kai Tak Arena, Hong Kong, Minggu.
Catatan BWF pada Minggu menunjukkan pada gim pertama, Leo/Daniel sempat tertinggal 0-3 sebelum perlahan bangkit guna menyamakan kedudukan
5-5.
Kedua pasangan kemudian terlibat kejar mengejar angka hingga imbang 13-13. Namun, pasangan Malaysia itu mengambil momentum dengan memetik empat poin berturut-turut sehingga unggul 17-13.
Leo/Daniel mengejar ketertinggalan hingga memperkecil jarak menjadi 20-19, tetapi Man/Tee tak mau lagi memberi peluang kepada Indonesia dengan menutup gim pertama pada kedudukan 21-19.
Pada gim kedua, Leo/Daniel kembali menghadapi tekanan sampai tertinggal 2-8. Pasangan Indonesia ini sempat memperkecil ketertinggalan, tetapi Man/Tee tetap menjaga keunggulan hingga menutup gim kedua dengan skor 21-18.
Meski gagal membawa pulang gelar juara, pencapaian Leo/Daniel patut disyukuri mengingat mereka baru kembali berkompetisi setelah Daniel menjalani proses pemulihan cedera.
Leo/Daniel melangkah ke final setelah mengalahkan pasangan Korea Selatan Kang Min Hyuk/Lee Jong Min dengan skor 21-18, 21-11 pada semifinal.
Hal itu merupakan final keempat Leo/Daniel dalam 10 turnamen sejak kembali berpasangan, meskipun Daniel masih menjalani proses pemulihan cedera.
Perjalanan menuju final juga diwarnai dengan kemenangan dramatis 17-21, 21-17, 21-17 atas pasangan Tiongkok He Jin Ting/Ren Xiang Yu dalam perempat final.
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