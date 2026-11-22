JawaPos.com - Persaingan menuju panggung esports Asia Pasifik memasuki babak penentuan.

Enam tim terbaik Indonesia akan memperebutkan gelar juara Predator League 2027 Indonesian Series sekaligus tiket untuk mewakili Merah Putih pada Grand Final APAC Predator League 2027 di Vietnam.

Babak final tersebut berlangsung di PIK Avenue, Jakarta, pada 21–22 November 2026.

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Enam tim yang lolos terdiri atas tiga peserta VALORANT, yakni BOOM Esports, Hertz Esports, dan Seventh Letter Gaming. Sementara itu, dari cabang League of Legends (LoL), tiga tim yang bersaing adalah Jakarta Swamargo, Yang Dae Pal, dan Oh My Duck.

Mereka sebelumnya harus melewati babak kualifikasi pada 6–15 November 2026. Tahun ini, turnamen yang digelar Acer tersebut menyediakan total hadiah Rp 147,5 juta.

President Director Acer Indonesia Leny Ng mengatakan, Predator League menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung perkembangan industri gaming dan esports di kawasan Asia Pasifik.

Menurut dia, Indonesia memiliki talenta esports yang mampu bersaing di level internasional.

Karena itu, Predator League diharapkan menjadi wadah bagi para pemain untuk mengembangkan kemampuan sekaligus membuka jalan menuju kompetisi regional.

‘‘Melalui Predator League, kami terus menghadirkan kesempatan bagi para talenta esports untuk mengembangkan kemampuan, meraih prestasi, dan membawa nama Indonesia ke tingkat regional,’’ ujar Leny.

Dia menambahkan, Predator League tidak sekadar menjadi kompetisi tahunan.

Ajang tersebut juga menjadi platform pengembangan talenta sekaligus bagian dari upaya membangun ekosistem esports yang memberikan peluang bagi generasi muda.

Pada penyelenggaraan tahun ini, Acer memperluas jangkauan kualifikasi dengan melibatkan lebih dari 1.000 pemain di 17 titik yang tersebar di 11 kota di Indonesia.

Selain VALORANT, Acer juga menghadirkan League of Legends untuk pertama kalinya dalam kompetisi tersebut.

Acer turut memperkenalkan Predator Creators Legacy sebagai wadah bagi para kreator untuk berkembang dan berkontribusi dalam ekosistem gaming.

Inisiatif tersebut melengkapi upaya perusahaan dalam memperluas ruang bagi talenta di industri esports Tanah Air.

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Di luar pertandingan utama, Grand Final Predator League 2027 Indonesian Series juga diramaikan sejumlah aktivitas hiburan dan komunitas selama dua hari.

Pada Sabtu (21/11), pengunjung dapat mengikuti Creator Legacy Talkshow, menyaksikan Lower Final TEKKEN 8, serta Cosplay Competition.

Sementara itu, Minggu (22/11) akan diisi Grand Final League of Legends, pertandingan EA FC 2027 dan TEKKEN 8, penampilan penyanyi ANNETH, hingga Grand Final VALORANT dan seremoni penghargaan bagi para pemenang.

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Pengunjung juga dapat mengikuti Trading Card Game Exhibition dan mencoba langsung berbagai laptop Acer serta Predator Gaming yang dipamerkan di area acara.

Melalui rangkaian kegiatan tersebut, Acer berharap Predator League tidak hanya menjadi ajang persaingan antartim, tetapi juga memperkuat keterlibatan komunitas gaming di Indonesia.