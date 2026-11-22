JawaPos.com - Manajemen Pangsuma FC Kalimantan Barat kembali menyoroti keputusan tidak diberikannya jatah tuan rumah Pro Futsal League (PFL) pada musim lalu.

Manajer Pangsuma FC, Rahmat Saputro, mendesak Michael Sianipar memberikan penjelasan secara terbuka mengenai dasar dan pertimbangan di balik keputusan tersebut.

Desakan itu kembali disuarakan menjelang bergulirnya PFL 2026/2027 Seri 4 dan Seri 5 yang akan berlangsung di Pontianak. Rahmat menyebut, hingga kompetisi musim baru berjalan, pihaknya belum mendapatkan jawaban maupun pertanggungjawaban resmi terkait persoalan tersebut.

Menurut dia, penjelasan dari pihak terkait sangat diperlukan untuk menjaga keterbukaan dan profesionalisme dalam penyelenggaraan kompetisi futsal nasional. Terlebih, persoalan penunjukan tuan rumah tidak hanya berkaitan dengan kepentingan klub, tetapi juga menyangkut prinsip keadilan bagi seluruh peserta kompetisi.

“Hingga hari ini, Pangsuma FC masih menunggu penjelasan dan pertanggungjawaban dari Bapak Michael Sianipar terkait keputusan yang menyebabkan Pangsuma FC tidak mendapatkan kesempatan menjadi tuan rumah pada musim lalu,” kata Rahmat dalam keterangannya, Sabtu (21/11/2026).

“Jawaban ini tidak pernah kami dapatkan sejak musim lalu hingga musim ini dilaksanakan,” sambungnya.

Rahmat menilai, tidak adanya penjelasan mengenai keputusan tersebut berpotensi memunculkan berbagai spekulasi di kalangan publik. Karena itu, dia berharap Michael Sianipar bersedia menyampaikan alasan secara transparan agar persoalan tersebut tidak terus menjadi pertanyaan.

“Menurut kami, persoalan ini perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan pertanyaan maupun persepsi yang berkembang di kemudian hari. Michael Sianipar silakan memberikan penjelasan secara transparan mengenai dasar dan pertimbangan di balik keputusan tersebut,” jelasnya.

“Ini bukan semata-mata persoalan Pangsuma FC, melainkan juga menyangkut keterbukaan, profesionalisme, dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan kompetisi futsal nasional,” lanjut dia.

Sorotan dari manajemen Pangsuma FC tersebut juga sejalan dengan sikap Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua Asosiasi Futsal Provinsi (AFP) Kalimantan Barat, Fery Adrian Pangkey. Sebelumnya, Fery turut meminta adanya penjelasan mengenai alasan klub asal Kalimantan Barat itu tidak memperoleh kesempatan menjadi tuan rumah pada kompetisi musim lalu.

Persoalan tersebut kembali mencuat menjelang pelaksanaan PFL 2026/2027 Seri 4 dan Seri 5 di Pontianak. Dua seri kompetisi itu masing-masing dijadwalkan berlangsung pada 28–29 November 2026 dan 5–6 Desember 2026 di GOR Terpadu Ahmad Yani.

Fery sebelumnya juga menanggapi rencana kedatangan Michael Sianipar untuk menyaksikan pertandingan kandang Pangsuma FC di Pontianak. Dia menyatakan terbuka menyambut kehadiran Michael, meskipun tetap berharap ada penjelasan mengenai persoalan jatah tuan rumah yang belum terjawab.

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Dengan demikian, kedatangan Michael ke Pontianak diharapkan tidak sekadar menjadi agenda menyaksikan pertandingan. Momentum tersebut juga dinilai bisa dimanfaatkan untuk memberikan klarifikasi atas persoalan yang hingga kini masih menjadi perhatian manajemen Pangsuma FC dan insan futsal Kalimantan Barat.